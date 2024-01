Đầu năm 2024, COVID-19 diễn biến khó lường: Những đối tượng nào cần tiêm nhắc lại vaccine?

WHO cũng cho biết số ca nhập viện do COVID-19 trong tháng 12-2023 ở gần 50 quốc gia đã tăng 42% so với tháng 11-2023, tập trung tại châu Âu và châu Mỹ. Tỉ lệ nhập viện vào khu chăm sóc đặc biệt cũng tăng 62%. Đáng chú ý, có 10.000 ca tử vong do COVID-19 trong tháng trước - thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh dịch nhưng theo WHO, đây là mức "không thể chấp nhận được".

Virus SARS-CoV-2 liên tục tạo ra các biến thể mới và mới nhất là JN.1. Theo phân loại của WHO, JN.1 là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của chủng Omicron, thuộc nhóm biến thể cần quan tâm.