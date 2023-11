Bệnh nhân là em N.B.M (ngụ tại Bình Dương), được mẹ đưa đến một bệnh viện gần nhà nội soi với chẩn đoán loét hang vị gây biến chứng chảy máu. Do điều trị không đỡ, gia đình xin chuyển em lên Bệnh viện TP Thủ Đức.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện TP Thủ Đức, nhận định M. bị sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, loét dạ dày. Em được nội soi dạ dày can thiệp cầm máu. Tuy nhiên, do ổ loét sâu và ăn vào mạch máu gây chảy máu ồ ạt nên bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp.

Thiếu niên 16 tuổi tại Bình Dương thường xuyên học khuya, ăn uống không điều độ - Ảnh: VietNamNet

Quá trình phẫu thuật, bác sĩ quan sát thấy ổ loét 1,5cm nằm ở mặt sau hang vị dạ dày, xâm lấn động mạch vị tá tràng và mặt trước tụy gây chảy máu. Đánh giá tình trạng bệnh nhân nguy kịch, ê-kíp quyết định cắt bán phần dưới dạ dày nhằm mục đích kiểm soát ổ chảy máu.