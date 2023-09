Thủy Top được đại sứ New Zealand hết lời khen ngợi

Hôm qua (6.8), Thuỷ Top có buổi biểu diễn tham gia chương trình giao lưu với đại sứ quán New Zealand và kỉ niệm 40 năm quan hệ giữa hai nước. Người đẹp xuất hiện trong trang phục với đường cắt táo bạo của NTK Huy Trần dành riêng cho cô. Thủy Top cho biết thời gian gần đây sau khi giảm cân hiệu quả cô mới dám mặc lại màu trắng và tự tin khoe vóc dáng thon gọn của mình.

Kể từ khi kết thúc Tuyệt Đỉnh Tranh Tài, Thủy Top trở thành một trong những ca sỹ khá đắt show sự kiện và nhận được nhiều lời mời biểu diễn với vai trò ca sỹ. Luôn khẳng định được phong cách riêng cùng hình ảnh ngày một chuyên nghiệp, Thủy Top đã chiếm trọn tình cảm của khá giả trong chương trình. Trong đêm diễn này, chính ban tổ chức đã yêu cầu cô hát lại tiết mục Cặp ba lá và Can't get out of my head từng được yêu thích nhất tại Tuyệt Đỉnh Tranh Tài.