Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất?

Tin tức giải trí 28/08/2023 08:09

Khung ảnh 3 người đẹp Miss Grand Vietnam được Thùy Tiên chia sẻ kèm nội dung "Lê Hoàng Phương - Đoàn Thiên Ân - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: Chúng mình có nhau".

Tối ngày 27/8, Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 đã chính thức khép lại với chiến thắng vô cùng thuyết phục thuộc về người Lê Hoàng Phương (Khánh Hòa). Kết quả này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo fan sắc đẹp, bởi Lê Hoàng Phương ngay từ đầu được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu.

Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 1

Lê Hoàng Phương đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ đồng nghiệp và đông đảo khán giả.

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, tân hoa hậu đã có màn hội ngộ cùng Hoa hậu Thiên Ân và Hoa hậu Thuỳ Tiên vô cùng đáng yêu, khiến nhiều fan thích thú. Hoa hậu huỳ Tiên không quên chia sẻ: "Lê Hoàng Phương - Đoàn Thiên n - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: Chúng mình có nhau".

Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 2
Hoàng Phương đọ sắc cùng Thuỳ Tiên - Thiên Ân.
Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 3
Tân hoa hậu nổi bần bật với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ.

Đáng chú ý trong bức ảnh chính là nhan sắc của tân Hoa hậu Hoàng Phương nổi bần bật với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ dù vừa trải qua nhiều phần thi quan trọng trong đêm Chung kết. Đây thật sự là "quả ngọt" cho hành trình 4 năm chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 4
Lê Hoàng Phương từng chia sẻ rằng, Miss Grand Vietnam chính là hành trình đẹp đối với cô.
Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 5
Phần trình diễn trang phục áo tắm. 
Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 6
Phần trình diễn trang phục dân tộc. 
Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 7
Được biết ngoài việc hoạt động trong giới showbiz, Lê Hoàng Phương còn là kiến trúc sư

Trước đó, tên tuổi Hoàng Phương bắt đầu phủ sóng với khán giả khi cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô được xếp vào danh sách ứng viên sáng giá cho vương miện song cuối cùng dừng chân ở Top 10 gây tiếc nuối. Ba năm sau, Hoàng Phương tiếp tục chinh phục giấc mơ Hoa hậu Hoàn vũ nhưng chỉ có thể tiến vào Top 5.

Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 8
Người đẹp sở hữu chiều cao 1m76 cùng thân hình 3 vòng nóng bỏng 87 - 63 - 95cm.

Hiện tại cô đang là một người mẫu, kiến trúc sư và sở hữu công ty thiết kế kiến trúc của riêng mình.

Lê Hoàng Phương bước vào cuộc thi với tư cách là một ứng cử viên mạnh khi sở hữu gương mặt sắc sảo, thần thái cuốn hút. Chiều cao 1m76 cùng thân hình 3 vòng nóng bỏng 87 - 63 - 95cm, tỷ lệ cơ thể chuẩn siêu mẫu, đôi chân dài miên man và đặc biệt là làn da nâu khỏe khoắn là lợi thế lớn của Hoàng Phương.

Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 9
Câu trả lời ứng xử của Hoàng Phương vô cùng thuyết phục. 

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023, Hoàng Phương nhận được câu hỏi: "Theo bạn, điều kiện để một đứa trẻ trong một gia đình phát triển toàn diện là gì?".

Cô trả lời: "Đối với em, trẻ em là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Nhưng có một thực trạng đáng buồn rằng có không ít bậc cha mẹ có những lời tiêu cực với những người bằng tuổi con của mình. Sẽ như thế nào nếu đó là con của chúng ta. Để một đứa trẻ lớn lên cần sự yêu thương, kỷ luật, đạo đức".

Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 10
Người đẹp đã vượt qua 43 thí sinh để giành chiến thắng thuyết phục. 
Tân Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương đọ sắc cùng Thiên Ân và Thùy Tiên, visual ai đỉnh nhất? - Ảnh 11
Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ có hơn 1 tháng chuẩn bị để đại diện Việt Nam chinh chiến cuộc thi Miss Grand International được tổ chức vào tháng 10 tới

Với chiến thắng đầy thuyết phục, Hoa hậu Hoàng Phương sẽ có khoảng 1 tháng để trau dồi, rèn luyện các kĩ năng cần thiết trước khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2023 diễn ra vào tháng 10 tới tại Việt Nam.

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

Người đẹp Lê Hoàng Phương của Khánh Hòa xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam trong đêm chung kết diễn ra tối 27/8.

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