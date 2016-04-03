Nguyên Vũ luôn tin vào tài năng của Nguyễn Duy

Chào anh, được biết anh có rất nhiều album cũng như bài hit của mình trong thời gian mà anh đang và đang làm nghệ thuật, tại sao trong chương trinh gameshow kỳ này anh lại nhận làm MC mà không là thí sinh?

Khi có một cuộc trao đổi ngắn về vai trò MC của anh trong chương trình mà anh là người không thể thiếu anh. Anh luôn tạo cho khán giả của chương trình những cảm xúc từ những câu chuyện anh chia sẻ hay lối dẫn quá duyên của mình. Cùng bước vào không gian vui vẻ của anh Nguyên Vũ nhé:

Anh có thể nói một chút khó khăn về việc anh làm MC cho một chương trình thì anh học được những gì?

Lời đầu tiên cho Nguyên Vũ gửi tới các khán giả thân thương lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Với chương trình gameshow này rất nhiều bạn bè cũng đã hỏi Vũ vì sao không thi đi ? Thì Vũ cũng chia sẻ thật ra Vũ có quá nhiều công t? vi ệc đang thực hiện mà công việc thì Vũ muốn phải thành công không chấp nhận thất bại nên Vũ không có nhiều thời gian trống cho tập luyện hay thu âm cho chương trình nên Vũ đã quyết định là thôi cũng tham gia nhưng chọn làm MC thôi. May mắn thay là được mọi người đón nhận quá nhiều.

Khi nhận lời làm MC cho chương trình gameshow này thì mới biết không đơn giản như mình nghĩ từ đầu mà phải đầu tư, nghiên cứu lẫn trao đổi với thí sinh cũng ban giám khảo về tất cả các tiết mục trong chương trình. Sau đó, mình phải sắp xếp lại cho từng tình huống thật tốt nhất với lời dẫn của MC.

Kỷ niệm nào ấn tượng nhất đối với anh ?

Thật ra có rất nhiều kỷ niệm luôn vì chương trình trên 10 số thu hình tại trường quay mà. Nguyên Vũ có thể kể có cả nhà về một vài kỷ niệm đáng nhớ:

Khi chuẩn bị ra sân khấu thì bị hư trang phục thế là cả nhà phải chờ chỉnh sửa cho xong, không thể quay tiếp vì không thể thay thế trang phục khác khi trang phục này đã ghi hình một nữa.

Về phương diện làm đẹp thì Vũ khá cầu toàn nên ekip của mình cũng khá chật vật với yêu cầu của Vũ. Thí dụ như cần thay đổi 4 kiểu tóc trong một đêm ghi hình cho 2 tập thế là Vũ đã "hành hạ" Vua tóc Nguyễn Duy phải thực hiện cho được 4 kiểu tóc mới nhất và nhanh nhất khi chương trình ngưng lại để thay đổi trang phục. Nhưng thực thì Vũ khá yên tâm khi giao cho Nguyễn Duy lo phần này, không phải khen ekip của mình nhưng anh Nguyễn Duy rất có tâm và làm rất đẹp.

Vũ phải chạy tới chạy lui liên tục để thay đổi theo ý ban giám khảo khi họ muốn hay hơn khi họ nảy ra ý tưởng về ca khúc của thí sinh hát lại của mình.

Anh có lời chúc nào gửi đến thí sinh trong gameshow này không ?

Nguyên Vũ chỉ mong các bạn hãy nghĩ đây là một cuộc chơi và các bạn hãy sống hết mình cho niềm đam mê của mình.

Cùng chúng tôi đến với không khí của hậu trường chương trình nhé: