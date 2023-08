MC Phương Mai nói về sự cố suýt 'ngã ngửa' trong đêm chung kết Miss Charm 2023

Ngay sau đó cả hai người đẹp nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục dẫn đêm chung kết như chưa hề gặp phải sự cố

Phương Mai sinh năm 1990 tại Hà Nội nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TPHCM. Cô được biết đến là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và thành công trên con đường nghệ thuật.

Mới đây MC Phương Mai đã có những dòng chia sẻ đầu tiên kể từ khi bản thân gặp sự cố trong đêm chung kết Miss Charm 2023. Cụ thể cô vui vẻ cho biết: "Mãi mãi là một kỉ niệm khó quên. May mà chịu khó tập luyện nên em nó nhún một cái là bật dậy đi tiếp được. Chứ kéo cô Quỳnh Nga ngã theo thì có phải là đã nổi danh toàn cầu không he he he. Cảm ơn những tràng pháo tay của khán giả".

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, MC Phương Mai vẫn ưu tiên thời gian dành cho gia đình nhỏ

Phương Mai là cái tên đình đám trong làng mẫu Việt những năm 2009 - 2010. Với chiều cao 1m 73 và số đo 3 vòng cực chuẩn: 85-58-90, Phương Mai từng lọt top 10 cuộc thi siêu mẫu châu Á. Năm 2010 cô vào bán kết cuộc thi hoa hậu Thế giới Người Việt. Người đẹp cũng từng giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012.

Nhờ điều này nên cô nàng khá "đắt show" làm MC trong các sự kiện, chương trình đình đám. Việc Phương Mai có thể xử lý sự cố ngay trong một chương trình đang phát sóng trực tiếp càng khiến khán giả trầm trồ, ngưỡng mộ trước khả năng "tùy cơ ứng biến" của nữ MC.