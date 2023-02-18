MC Phương Mai nói về sự cố suýt 'ngã ngửa' trong đêm chung kết Miss Charm 2023

MC Phương Mai khiến khán giả có màn thót tim vì sự cố "vồ ếch" trên sân khấu tại chung kết Miss Charm 2023.

Vào tối ngày 16/2, đêm chung kết Miss Charm 2023 đã được diễn ra sau nhiều ngày công chúng chờ đợi mòn mỏi. Trước đó vì nhiều lý do, cuộc thi này đã phải nhiều lần dời lịch tổ chức. Vì vậy, rất nhiều khán giả đã dành sự quan tâm và theo dõi sát sao từng diễn biến trong đêm chung kết. Phương Mai và Quỳnh Nga đã có một màn "cầm trịch" nhận được nhiều lời khen ngợi tại Miss Charm 2023 Phương Mai là một trong hai MC dẫn dắt đêm chung kết Miss Charm 2023. Sở hữu ngoại hình bốc lửa, khả năng nói tiếng anh linh hoạt, Phương Mai đã hoàn thành tốt vai trò MC của chương trình.

Tuy nhiên trong khoảng nghĩ giữa đêm chung kết, MC Phương Mai đã suýt "vồ ếch" khi đang chuẩn bị tiến ra giữa sân khấu sau khi thay bộ váy mới. Dù không khỏi bối rối bởi sự cố bất ngờ, nhưng người đẹp đã nhanh chóng bình tĩnh xử lý tình huống. Trước đó vì dẫm phải tà váy, Phương Mai đã mất vài giây và suýt ngã ngửa trên sân khấu Sau đó, MC Phương Mai nhanh chóng đứng lên và lấy lại tinh thần. Nữ MC nhận được tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả trong Nhà hát Hòa Bình. Qua đây có thể thấy được bản lĩnh sân khấu vững vàng của MC Phương Mai.

Ngay sau đó cả hai người đẹp nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục dẫn đêm chung kết như chưa hề gặp phải sự cố Phương Mai sinh năm 1990 tại Hà Nội nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TPHCM. Cô được biết đến là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và thành công trên con đường nghệ thuật. Mới đây MC Phương Mai đã có những dòng chia sẻ đầu tiên kể từ khi bản thân gặp sự cố trong đêm chung kết Miss Charm 2023. Cụ thể cô vui vẻ cho biết: "Mãi mãi là một kỉ niệm khó quên. May mà chịu khó tập luyện nên em nó nhún một cái là bật dậy đi tiếp được. Chứ kéo cô Quỳnh Nga ngã theo thì có phải là đã nổi danh toàn cầu không he he he. Cảm ơn những tràng pháo tay của khán giả". Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, MC Phương Mai vẫn ưu tiên thời gian dành cho gia đình nhỏ Phương Mai là cái tên đình đám trong làng mẫu Việt những năm 2009 - 2010. Với chiều cao 1m 73 và số đo 3 vòng cực chuẩn: 85-58-90, Phương Mai từng lọt top 10 cuộc thi siêu mẫu châu Á. Năm 2010 cô vào bán kết cuộc thi hoa hậu Thế giới Người Việt. Người đẹp cũng từng giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012. Nhờ điều này nên cô nàng khá "đắt show" làm MC trong các sự kiện, chương trình đình đám. Việc Phương Mai có thể xử lý sự cố ngay trong một chương trình đang phát sóng trực tiếp càng khiến khán giả trầm trồ, ngưỡng mộ trước khả năng "tùy cơ ứng biến" của nữ MC.

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