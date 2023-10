Tập 2 “Road To Miss Universe 2021” chính thức tung teaser với sự xuất hiện của các khách mời gồm: Diễn viên – Đạo diễn Kathy Uyên, Hoa hậu – Doanh nhân Ngọc Diễm, Á hậu - Đạo diễn Hoàng My và CEO Bảo Hoàng. Teaser cũng hé lộ thử thách “có số điểm cao nhất quyết định ngôi vị quan trọng” tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới mà Á hậu Kim Duyên phải đối mặt - “Interview (phỏng vấn)”.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa, Á hậu Kim Duyên – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe sẽ chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021. Ngay khi vừa lên sóng tập 1 Road to Miss Universe 2021, hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam cho đấu trường sắc đẹp Miss Universe đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương và phản ứng tích cực của khán giả.

Trong tập 1, Kim Duyên đã tự kể lại câu chuyện về hành trình vô cùng đặc biệt của mình để chuẩn bị cho Miss Universe. Cô chủ động kết nối với ban huấn luyện, cố vấn để thực hiện các công tác rèn luyện, với chủ đề “home training”, Á hậu Kim Duyên đã trải qua 1 ngày tập luyện với lịch trình dày đặc tại nhà 100%, cùng với dàn huấn luyện viên qua hình thức online. Đại diện Kim Duyên không cố gắng chứng minh bản thân hoàn hảo, thay vào đó, Kim Duyên lựa chọn lắng nghe, thay đổi để khắc phục điểm yêu, hoàn thiện và phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần cầu tiến để chinh phục trái tim khán giả.

Tiếp nối thành công của tập 1, Road To Miss Universe tập 2 chính thức tung teaser với những phân cảnh thú vị và hấp dẫn. Mở đầu teaser, Kim Duyên chia sẻ: “Hơi hoang mang và lo lắng vì BTC chỉ yêu cầu chuẩn bị trang phục, make up” và không hề tiết lộ chủ đề thử thách của tập 2.

Xuất hiện và cố vấn cho Kim Duyên về kỹ năng phát âm khi sử dụng tiếng Anh, bằng trải nghiệm bản thân, Diễn viên - Đạo diễn Kathy Uyên tiết lộ một phương pháp độc đáo để giúp Kim Duyên rèn luyện kỹ năng phát âm. Đáp lại sự hướng dẫn tận tình của Kathy Uyên, đại diện Việt Nam Kim Duyên chủ động thực hiện theo hướng dẫn nhiều lần để có được kết quả ưng ý nhất.

Cũng trong một diễn biến khác, Hoa hậu - Doanh nhân Ngọc Diễm thẳng thắn nói với Kim Duyên: “Những cái liên quan đến ngữ điệu hay giọng nói thì trong một thời gian ngắn khó mà thay đổi một sớm một chiều”. Cùng với Kathy Uyên và Ngọc Diễm, Á hậu - Đạo diễn Hoàng My cũng tham gia cố vấn cho Kim Duyên tại phần ứng xử giả định. Giao tiếp 100% bằng tiếng Anh, Hoàng My nhận xét: “Thực ra tôi nghĩ bạn nên có một câu trả lời ngắn gọn hơn, chắn chắn hơn thì mọi người sẽ hiểu được quan điểm của bạn”. Kathy Uyên cũng đồng ý với ý kiến của Hoàng My: “Bạn trả lời càng dài thì giám khảo sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận thấy được điểm yếu của bạn”.

Từng gây sóng gió vì đoạn livestream phát ngôn tiếng anh về vấn đề Interview, trước những nhận xét và góp ý thẳng thắn từ ban cố vấn, Interview có thực sự là thử thách lớn nhất, áp lực nhất mà Kim Duyên phải đối mặt?

Tập 2 chủ đề “Interview” digital series “Road To Miss Universe 2021”, chính thức phát sóng lúc 20h00 thứ 6 ngày 29/10/2021.

Ảnh: BTC