Huyền Anh tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng

Chắc hẳn phải có lý do gì đó mới khiến Huyền Anh quyết định thay đổi hình ảnh của bản thân, trở thành một cô gái thật xinh đẹp và ngoan hiền?

Tôi nghĩ ai cũng có những giai đoạn chưa định hình được bản thân và phong cách khi tham gia nghệ thuật. Một hình ảnh Huyền Anh nhẹ nhàng, sexy vừa đủ, phù hợp với tôi hơn và mọi người cũng yêu thích hình ảnh đó. Tôi thấy buồn khi nhớ lại những sai lầm trước đây và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Là một cô gái xinh đẹp và gợi cảm, chắc hẳn bạn cũng gặp không ít những đề nghị khiếm nhã, bạn xử lý ra sao với những trường hợp này?

Đây cũng là vấn đề mà tôi thường xuyên gặp phải, có nhiều người đã làm phiền mình bằng tin nhắn và những cuộc gọi trong suốt một thời gian dài. Tôi chọn cách im lặng và cư xử văn minh nhất có thể với những người như vậy. Nếu làm phiền tôi trên facebook cá nhân, tôi sẽ “block” (khóa tài khoản – PV) thẳng tay để không làm ảnh hưởng đến mình cũng như bạn bè.

Vừa đẹp, vừa trẻ lại vừa nổi tiếng, hẳn là Huyền Anh sẽ có tiêu chí lựa chọn mẫu người đàn ông phù hợp cho mình?

Nói thật là tôi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này. Từ trước đến giờ, chuyện tình cảm đến hay đi tất cả đều do duyên số, do ông trời sắp đặt. Nếu có duyên thì ắt sẽ gặp nhau, vì vậy có nhiều chuyện muốn tính cũng không thể được. Bản thân Huyền Anh rất thích một người đàn ông chín chắn và cảm thấy an toàn khi bên cạnh anh ấy.

Một Huyền Anh xinh lung linh của thời điểm hiện tại.

Không giống như nhiều cô gái thích khoe hàng hiệu trong showbiz, Huyền Anh khá giản dị trong gout thời trang, bạn có ý định nâng tầm bản thân bằng đồ hiệu trong thời gian tới?

Tôi thấy không nhất thiết phải sử dụng hàng hiệu mới thể hiện được đẳng cấp. Quan trọng là thần thái của người mặc và phù hợp với bản thân hay không. Cho đến thời điểm hiện tại tôi cảm thấy vẫn muốn giữ phong cách thời trang giống từ trước đến giờ và chưa có ý định thay đổi nó.

Với những ồn ào trước đây thì ai là người luôn sẵn sàng an ủi và là chỗ dựa tinh thần cho bạn?

Đó chính là gia đình. Gia đình là nơi tôi muốn trở về sau những lúc mệt mỏi vì cuộc sống. Trong nhà, mẹ và anh trai là điểm tựa lớn nhất của tôi. Vì vậy tôi luôn cố gắng để thu xếp thời gian để ở bên họ nhiều hơn khi có thể.

Gia đình nhỏ nhưng đầy hạnh phúc của Huyền Anh.

Huyền Anh được nhiều bạn trẻ mến mộ và sở hữu lượng người theo dõi cực “khủng” trên facebook, theo bạn lý do gì khiến họ yêu mến mình như vậy?

Tôi rất vui khi suốt thời gian qua đã nhận được sự ưu ái của các bạn. Còn về lý do mình được yêu quý nhiều như vậy thì mình nghĩ nên để cho các bạn ấy trả lời. (cười)

Từng công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ với truyền thông, vậy hiện tại bạn đã hài lòng với nhan sắc của mình chưa hay có muốn tiếp tục “dao kéo” trong tương lai?

Hiện tại, tôi hài lòng với bản thân và chưa có ý định phẫu thuật gì trên gương mặt của mình. Mọi thứ đã gần như hoàn hảo.

Huyền Anh xin đẹp của đời thường.

Nhân đây Huyền Anh có thể chia sẻ với độc giả những dự án âm nhạc mới sắp ra mắt chứ?

Năm sau tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn với những vai trò khác nhau trong showbiz Việt và sẽ tập trung để hoàn thiện giọng hát và khả năng diễn xuất. Rất mong mọi người ủng hộ những dự án tiếp theo của Huyền Anh.