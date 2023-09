Hot girl Quỳnh Chi: “Trần Trọng Tú đã bỏ bùa tôi!”

Mở màn solo với hai ca khúc Latin Jazz “Writing in the wall” và “Sky Fall” độc đáo và phá cách, nghệ sỹ keyboard Trần Trọng Tú đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn ấn tượng với âm thanh sôi động, dữ dội, gợi nhớ những giai điệu trần tình của Latin và Jazz trên các bãi biển rực rỡ của vùng Địa Trung Hải

Ca sỹ hải ngoại Nhật Hạ - nhân vật chính còn lại trong liveshow – tiếp nối chương trình bằng bản tình ca gắn liền với tên tuổi của chị “Em đẹp nhất đêm nay”. Với giọng hát nồng nàn, quyến rũ, nữ ca sĩ đã khiến khán giả đắm chìm trong không gian đầy cảm xúc tại Galleria

Nhật Hạ, Trần Trọng Tú kết hợp cùng violon Sơn Mạnh, saxophone Bảo Trung trong ca khúc đã từng làm rung động hàng triệu con tim trên thế giới - “Fly me to the moon”.

Ca khúc quen thuộc “Nơi tình yêu bắt đầu” được Trần Trọng Tú phối khí lại theo phong cách R&B và Chillout. Qua ca khúc này, anh cũng muốn trải lòng với khán giả: Âm nhạc chính là nơi tình yêu bắt đầu của anh.

Màn song ca lãng mạn của Nhật Hạ cùng ca sỹ NathanLee trong một tình ca nổi tiếng của Tây Ban Nha “Yêu em bằng cả trái tim”

Nữ ca sỹ tiếp tục mê hoặc khán giả với các ca khúc “Casablanca” và “Dạ khúc cho tình nhân”. Được mong đợi không kém cặp đôi nhân vật chính chính màn song ca “Màu nắng hạ” và “Let it be me” của hai nữ ca sỹ Nhật Hạ và Sơn Tuyền