Hậu vệ Đoàn Văn Hậu lại lên bàn phẫu thuật chữa trị chấn thương, tạm chia tay Vòng loại World Cup 2022

Đoàn Văn Hậu sẽ tiếp tục thực hiện thêm 1 ca phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương và gần như không thể tham dự các trận phía trước của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo thông tin của báo Công an nhân dân, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cầu thủ Đoàn Văn Hậu (SN 1999) không kịp hồi phục chấn thương trước thềm trận đầu tiên của Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 nên HLV trưởng Park Hang-seo đã quyết định tạo điều kiện để hậu vệ này trở về CLB tiếp tục điều trị.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu đã bị tái phát chấn thương sau khi cùng đội tuyển Việt Nam hoàn tất 3 trận đấu cuối Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022, diễn ra tại UEA hồi tháng 6 vừa qua. Tại đợt hội quân của đội tuyển chuẩn bị cho Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, Đoàn Văn Hậu vẫn có tên trong danh sách triệu tập nhưng chủ yếu là để các bác sĩ kiểm tra tình trạng chấn thương và tiếp tục thực hiện điều trị hồi phục.

Theo đánh giá của các bác sĩ, Văn Hậu đang có tốc độ hồi phục khá tốt, nhưng vẫn phải cần thêm thời gian mới có thể trở lạ i tập luyện bình thường. Do vậy, trước mắt, hậu vệ n ày sẽ chưa thể góp mặt trong 2 trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, gặp ĐT Saudi Arabia vào ngày 2/9 trên sân khách và gặp ĐT Australia vào ngày 7/9 tại sân nhà.

Đoàn Văn Hậu sẽ rời đội tuyển quốc gia để trở lại CLB tiếp tục chữa trị chấn thương - Ảnh minh họa: Internet

Trước thông tin này, Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Thật tiếc khi tôi không thể đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới. Nhưng trong tay của HLV Park Hang Seo đều có những sự thay thế chất lượng dù ở bất kỳ vị trí nào. Hy vọng, toàn đội sẽ có kết quả thuận lợi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những lượt trận kế tiếp".

Theo thông tin của Tiền Phong, CLB Hà Nội cũng cho biết, Văn Hậu sẽ tiếp tục phải tiến hành thêm 1 ca phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương. Nhóm chuyên gia y tế của đội bóng phát hiện diễn biến mới chấn thương của Văn Hậu. Quá trình điều trị vừa qua của Văn Hậu bị xác định là chưa phát hiện được chính xác tổng thể chấn thương, dẫn tới hậu quả tình trạng chấn thương kéo dài.

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