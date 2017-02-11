Cú va chạm với ô tô khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Trong đó, hai người ngồi sau bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, người lái máy mắn bị xây xát nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 11.2, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển ô tô BKS 72A – 165.24, lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, hướng từ hầm Thủ Thiêm về Xa Lộ Hà Nội.

Khi đến giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch (Q.2, TP.HCM) thì ô tô va chạm với xe máy do một thanh niên điều khiển, chở theo hai người khác.

Cú va chạm khiến cả 3 người trên xe máy ngã xuống đường; trong đó 2 người ngồi sau bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, còn thanh niên cầm lái may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-may-cho-3-va-cham-voi-o-to-o-sai-gon-2-nguoi-bi-thuong-179638.html