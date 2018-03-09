Tòa tuyên phạt bị cáo Võ Văn Đặng án tử hình về tội Hiếp dâm trẻ em, 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

Hôm nay (9/3), Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Văn Đặng (37 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm trẻ em.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 00 giờ ngày 16/9/2017, Đặng lợi dụng đêm tối lẻn vào nhà em T. (9 tuổi) để lấy trộm tài sản.

Do cửa bị khóa nên Đặng đã bẻ thanh sắt cửa sổ để vào nhà. Bị cáo lục lọi tài sản ở tầng trệt rồi lên tiếp tầng trên thì thấy bé T. và em gái (7 tuổi) đang ngủ.

Đúng lúc này, bé T. giật mình thức giấc và bị Đặng đe dọa phải im lặng. Vì không tìm được tài sản gì giá trị nên bị cáo quay ra hỏi bé T. tiền của nhà để đâu.

Quá sợ hãi, T. đã lấy sợi dây chuyền vàng và 4 mặt dây chuyền 18k đưa cho Đặng. Sau đó, Đặng tìm được thêm một chiếc laptop và một điện thoại di động. Sau khi lấy được tài sản, bị cáo nổi cơn thú tính nên dùng vũ lực khống chế rồi hiếp dâm bé gái 9 tuổi. Sau đó, hắn thản nhiên bỏ đi cùng số tài sản cướp được.

Tòa tuyên phạt bị cáo Võ Văn Đặng án tử hình về tội Hiếp dâm trẻ em, 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Sáng hôm sau, mẹ bé T. phát hiện nhà bị mất trộm nên gặng hỏi con gái. Biết chuyện T. bị xâm hại, mẹ em lập tức trình báo công an và đưa bé lên bệnh viện ở TP.HCM điều trị.

Đặng đem số tài sản vừa cướp được bán cho một số người được 2,7 triệu đồng rồi tiêu xài hết. Đến ngày 10/10/2017, Đặng bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp.

Trước đây, Đặng từng có tiền án về tội giết người, vừa chấp hành án xong thì xảy ra sự việc xâm hại bé T.

Qua quá trình nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội. Cuối cùng, Tòa đã quyết định tuyên phạt Võ Văn Đặng án tử hình về tội Hiếp dâm trẻ em và 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt chung cho bị cáo là tử hình.

Gần 20 năm tầm nã kẻ hiếp dâm trẻ em Ngày 8/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ đối Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương về hành vi “Hiếp dâm”.

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