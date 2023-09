Ngày 8/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ đối Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương về hành vi “Hiếp dâm”.