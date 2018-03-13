Phẫn nộ: Con trai dùng gậy rượt đuổi, đập đầu mẹ 55 tuổi tử vong

Tin nóng 13/03/2018 10:27

Mâu thuẫn với mẹ ruột, Phúc cầm gậy rượt đuổi, đánh liên tục vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 13/3 ông Nguyễn Hữu Quốc, phó trưởng Công an xã Hương Lộc (huyện Nam Đông, Thừa Thiên – Huế) cho biết cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú (sinh năm 1985, cư trú thôn 3, xã Hương Lộc) để điều tra hành vi giết người.

Phẫn nộ: Con trai dùng gậy rượt đuổi, đập đầu mẹ 55 tuổi tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó vào tối hôm qua, Phúc và mẹ ruột của mình là bà Đ.T.D.Y (sinh năm 1963) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau tại nhà riêng.

Sau đó, đối tượng này đã cầm gậy rượt đánh liên tiếp vào đầu, người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Vì vết thương quá nặng nên bà Y. đã tử vong ngay sau đó.

Theo lời kể của hàng xóm, Phúc vừa đi xuất khẩu lao động về, gần đây có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc.

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