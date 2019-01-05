Nóng: Bé gái 10 tuổi bị kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát để cướp dây chuyền khi ở nhà một mình

Tin nóng 05/01/2019 11:57

Ở nhà một mình, bé gái 10 tuổi bị tên cướp dùng dao đâm nhiều nhát, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sáng nay (5/1) trao đổi với báo chí, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) cho biết đơn vị này đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1984 trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) để điều tra, làm rõ hành vi gây thương tích cướp tài sản.

Nạn nhân là bé N.T.T.T (sinh năm 2009, trú thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên).

Trước đó vào khoảng 16 giờ 35 phút chiều 4/1, bé T. đang ở nhà một mình thì đối tượng Việt giả vờ vào cầm đồ. Phát hiện trong nhà không có người lớn, gã ra sau bếp nhà bé T. lấy dao rồi đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Việt lấy một sợi dây chuyền vàng cùng một điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Nóng: Bé gái 10 tuổi bị kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát để cướp dây chuyền khi ở nhà một mình - Ảnh 1
Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa bé T. đi cấp cứu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Đại Sơn (cha của bé T., chủ tiệ cầm đồ Đại Phước nằm trên QL 49B đoạn qua thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên) đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi trích xuất camera an ninh dọc đường QL 49B qua xã Phú Diên, cơ quan công an đã xác định được đối tượng tình nghi. Đến khoảng 22 giờ tối qua, công an huyện Phú Vang đã tiến hành bắt giữ đối tượng Việt ngay tại nhà của nghi phạm.

Được biết, hiện bé T. vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

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Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân chạy qua thì phát hiện cô gái nằm bất động cạnh vết máu nên đưa đi cấp cứu. Cùng lúc đó, phát hiện 1 người đàn ông trong phòng đang tìm cách trà trộn bỏ trốn nên hàng xóm đã khống chế bắt giữ giao công an.

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