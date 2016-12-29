Sau tai nạn, người phụ nữ và con nhỏ, cùng một người đàn ông khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 29/12, người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy BKS 69N1 – 278.17, lưu thông từ đường số 10 ra đường Trần Não.

Trong lúc đi ngược chiều để băng qua đường Trần Não (Q.2, TP.HCM) thì xe máy người phụ nữ va chạm với xe máy BKS 95F2 – 2875, do một người đàn ông điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến hai xe máy văng ra xa. Người phụ nữ và con nhỏ cùng người đàn ông bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải tỏa.

Theo người dân địa phương, để tránh đi đường vòng nhiều hộ dân sống trong đường số 10 thường đi ngược nhiều trên đường Trần Não để băng qua bên kia đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

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