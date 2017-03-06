Ngăn côn đồ đập phá quán ăn, 1 chiến sĩ công an bị thương

Tin nóng 06/03/2017 22:17

Trong lúc ngăn nhóm côn đồ đập phá quán ăn, 1 chiến sĩ công an bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6.3, một người đàn ông dẫn vợ đi ăn ở quán phở gà trên đường Phan Xích Long thì xảy ra mâu thuẫn với chủ quán.

Ngăn côn đồ đập phá quán ăn, 1 chiến sĩ công an bị thương - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Không lâu sau người khách trên cùng 4 thanh niên khác cầm hung khí quay lại đập phá quán ăn khiến nhiều người khách đang ngồi ở đây bỏ chạy tán loạn.

Thấy vậy, một chiến sĩ Công an P.2 (Q.Phú Nhuận) cùng một bảo vệ dân phố đi tuần tra gần đó liền can thiệp để vãn hồi trật tự, tuy nhiên, cả hai cùng bị nhóm côn đồ đuổi đánh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngăn côn đồ đập phá quán ăn, 1 chiến sĩ công an bị thương - Ảnh 2
Đồ đạc trong quán ăn bị nhóm côn đồ đập phá

Sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét nhóm côn đồ trên.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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