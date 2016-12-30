Người dân phát hiện cô gái trên người có một số vết thương nằm bất động trong hẻm nên đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đến rạng sáng ngày 30/12, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân việc một cô gái chết bất thường trong một con hẻm trên đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29.12, người dân sống trong con hẻm trên tá hỏa khi phát hiện cô gái (khoảng 20 tuổi, chưa rõ danh tính) nằm gục dưới đường, trên người có một số vết thương nên đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, cô gái không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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