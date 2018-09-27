Sau khi quan hệ tình dục với bé trai 10 tuổi, Hậu dùng dây dù sát hại nạn nhân. Hơn 20 năm sau, gã giở thủ đoạn này một lần nữa.

Hôm nay (27/9), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (48 tuổi, quê An Giang) về tội Giết người. Đáng nói, đây không phải lần đầu Hậu vướng vào lao lý. Sau khi ra tù tội Giết người và Cướp tài sản, Hậu không có nơi ở hay công ăn việc làm ổn định. Hai năm trước, thông qua người thân trong gia đình, Hậu nhận bé trai Khắc Anh Dũng (sinh năm 2001) làm con nuôi. Hàng ngày, Hậu cùng em Dũng đi làm thuê, cả hai không có nơi cứ trú ổn định.

Ngày 7/8/2017, Dũng lấy trộm tiền và điện thoại của Hậu rồi bỏ đi. Hậu đi tìm và thấy Dũng đang ngồi với bạn tại Công viên Lê Thị Riêng (quận 10). Gã liền tát em 3 cái rồi bắt theo mình đi về. Thấy Dũng vẫn không nghe lời, Hậu liền dọa nếu không về thì gã sẽ giết em rồi tự tử. Sau đó, Hậu đến cửa hàng bán cây kiểng mua một gói thuốc trừ sâu rồi pha với nước ngọt và cho vào cốp xe.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Ảnh: Vietnamnet Đến ngày 11/8/2017, Hậu gặp Dũng ở quận Tân Bình. Cả hai đến quận 12 thuê khách sạn nghỉ qua đêm. Khi Dũng đang ngủ say, Hậu dùng dây dù siết cổ em đến chết rồi uống chai thuốc trừ sâu tự sát. Hôm sau, thấy không có ai trả phòng nên lễ tân khách sạn lên kiểm tra. Tuy nhiên gọi cửa mãi không được nên đã báo công an. Lực lượng chức năng phá cửa vào phòng thì phát hiện Dũng đã tử vong, còn Hậu vẫn còn thở nên đưa đi cấp cứu. Tại tòa, Hậu khẳng định giữa mình và nạn nhân chỉ là quan hệ cha con chứ không phải quan hệ đồng tính. Hậu giết Dũng là do em thường xuyên ăn cắp tiền. Trước đó, năm 1994, Hậu và em L. (10 tuổi, ngụ Châu Đốc, An Giang) có quan hệ đồng tính. Cha mẹ L. biết được nên ngăn cấm, Dũng nảy sinh ý định giết em này. Ngày 23/2/1994, sau khi quan hệ tình dục đồng tính với L. ở một cánh đồng thuộc huyện Châu Đốc, Hậu dùng dây siết cổ L. đến tử vong rồi cướp tài sản. Gã bị tuyên tù chung thân với hai tội Giết người và Cướp tài sản. Đến năm 2011, Hậu được đặc xá ra tù, gã lên TP.HCM làm thuê sau đó giết em Dũng cũng bằng thủ đoạn cũ. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn Hậu không tỏ ra hối hận khi khai nhận tội ác. HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo vô cùng tàn độc, gây mất trật tự xã hội, tái phạm nguy hiểm nên đã tuyên án tử hình.

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