Cơ quan công an vừa nhận được đơn tố giác một nam thanh niên mạo danh Thượng úy công an để tán gái. Khi bị từ chối gần gũi, anh ta tức giận liền ra tay đánh bạn gái.

Ngày 18/9, Đồn Công an khu công nghiệp Hòa Phú (thuộc Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhận được đơn tố giác của chị L.T.N.K. (22 tuổi, công nhân KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) về việc bị một thanh niên xưng là Thượng úy Công an của Đồn đánh đập – theo thông tin đăng tải trên Pháp luật TP.HCM.

Theo nội dung đơn tố giác, để tiếp cận chị K., nam thanh niên giới thiệu mình tên là Nguyễn Trần Phong Vinh, cấp bậc Thượng úy, đang công tác Đồn 113 KCN.

Nội dung đơn trình bày, vào tối ngày 17/9, sau khi đi uống nước, nam thanh niên chở cô về nhà trọ chơi. Tại đây, y đã thể hiện tình cảm với chị K. bằng việc nắm tay, ôm nhưng bị từ chối. Tức giận, nam thanh niên dùng tay tát vào mặt chị K.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, cơ quan công an đã mời thanh niên này lên làm việc. Tại đây, bước đầu anh ta khai tên thật của mình là Nguyễn Nhựt Nam (35 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đang ở trọ tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ để tìm việc làm.

Kiểm tra nơi ở, cơ quan công an tìm thấy bức ảnh chụp Nam mặc đồng phục công an và đeo quân hàm Thượng úy. Lý giải về bức ảnh này, Nam cho biết, vài năm trước, khi còn làm bảo vệ ở Cần Thơ, y ở cùng xóm trọ với nhiều chiến sĩ công an. Lúc đó, Nam đã mượn đồng phục của các chiến sĩ chụp ảnh làm kỷ niệm.

Khi quen biết chị K., Nam đã cho chị K. xem ảnh và tự nhận mình là Thượng úy công an công tác tại Đồn 13 KCN.

Cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

