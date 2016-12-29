Vì buồn chuyện gia đình người cha ôm con gái mới 6 tháng tuổi nhảy từ tầng 14 chung cư xuống đất tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 28/12, người dân sống ở chung cư Bình Khánh (Q.2, TP.HCM) vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một người đàn ông ôm đứa con nhỏ nhảy từ tầng 14 xuống đất.

Họ hô hoán nhau chạy đến nơi xem thì phát hiện người cha đã chết. Đứa bé bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là Vũ Văn H. (28 tuổi, quê Đồng Nai), còn đứa bé là Vũ Diệp T. (6 tháng tuổi, con gái anh H.).

Theo lời người dân, anh H. cùng vợ con thuê căn hộ ở chung cư nói trên khoảng hơn 1 năm nay. Thường ngày anh H. sống chan hòa với những người xung quanh.

Thời điểm xảy ra vụ việc vợ anh H. là chị Nguyễn Thị Bích L. không có ở nhà.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, thi thể anh H. được lực lượng chức năng đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin của Phụ nữ Sức khỏe, lúc 18 giờ 30 cùng ngày, gia đình anh H. hay tin đã tức tốc chạy Đồng Nai lên TP.HCM để làm các thủ tục đưa thi thể 2 cha con anh về quê an táng.

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