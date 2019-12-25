An Giang: Thiếu nữ 16 tuổi đâm chết khách massage vì bị đánh đập, ‘lật kèo’ tiền bo

Tin nóng 25/12/2019 14:37

Trong lúc xô xát, nữ tiếp viên massage 16 tuổi đã dùng dao đâm chết người. Nạn nhân là vị khách nam 31 tuổi.

Hôm nay (25/12), Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Huỳnh Thị Phương Anh (sinh năm 2003, ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) cho công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo đó, Phương Anh đã dùng dao đâm chết người. Nạn nhân là anh L.T.H (31 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Được biết Phương Anh là nhân viên tại cơ sở Massage 77 nằm trên đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên.

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Thiếu nữ 16 tuổi đâm chết người vì bị khách đánh, 'lật kèo' chỉ trả một nửa tiền bo - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, tối 24/12, Phương Anh được quản lý cơ sở massage phân công phục vụ anh H. tại phòng 203. Lúc đó, anh H. đang trong tình trạng say rượu. Theo thỏa thuận ban đầu, sau khi Phương Anh “phục vụ thư giãn” cho khách sẽ nhận được 500.000 đồng tiền bo.

Thế nhưng sau khi phục vụ xong, người đàn ông này chỉ trả 250.000 đồng. Theo thông tin trên Người lao động, sau khi nhận tiền, Phương Anh đi xuống chỗ đậu xe, lấy con dao Thái Lan định cắt đồ vật. Lúc này anh H. đi trên lầu xuống nhìn thấy nên xông tới dùng dây nịt vừa chửi vừa đánh Phương Anh. Trong lúc xô xát, nữ tiếp viên cầm dao đâm vào mạn sườn trái của anh H. khiến nạn nhân gục xuống rồi tử vong sau đó.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   An Giang mâu thuẫn cá nhân giết người

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