Anh hùng Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng sinh ngày 20/10/1914, con trai cụ Lê Khoan (tức Lê Hữu Đạt) quê ở làng Việt Xuyên - Huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh và cụ Nguyễn Thị Sờm, quê ở Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh.

Gia đình cụ Khoan là một trong những cơ sở cách mạng, bồi dưỡng cán bộ và là trường quốc ngữ của Hội Việt kiều. Lý Tự Trọng cũng được theo học tại các lớp này. Khi lớn hơn một chút, Lý Tự Trọng được gia đình cho đi học tại một ngôi trường trong Trại Cày do cụ Đặng Thúc Hứa tổ chức dạy văn hóa.

Sinh ra trong thời chiến, đất nước bị thực dân xâm chiếm và đô hộ nên ngay khi còn nhỏ, Lý Tự Trọng đã có một lòng yêu nước mãnh liệt. Nhưng do không chịu nổi cảnh áp bức bóc lột của thực dân phong kiến nên cụ Khoan đã cùng bà con rời quê hương sang Thái Lan sinh sống và tham gia các hoạt động yêu nước ở đây với tư cách là Việt Kiều.

Trong lớp, Trọng là một trong những học sinh thông minh, tiếp thu nhanh, anh thuộc và say mê văn thơ yêu nước của cụ Phan Bội Châu. Sau đó, Trọng cùng một số thanh niên khác được gia đình đưa vào học tại “Hoa Anh học hiệu”. Đây là trường chuyên dạy tiếng Trung và tiếng Anh. Vốn tư chất thông minh nên anh nói tốt tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Thái Lan.

Con đường hoạt động cách mạng của Lý Tự Trọng

Mùa hè năm 1926, đồng chí Hồ Tùng Mậu - thành viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội thực hiện ý kiến của Nguyễn Ái Quốc đã đến Thái Lan gặp cụ Đặng Thúc Hứa, tuyển chọn một số con em gia đình Việt kiều yêu nước đưa sang Quảng Châu đào tạo lâu dài nhằm mục đích chuẩn bị xây dựng tổ chức Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam. Lý Tự Trọng là một trong những thanh niên ưu tú được chọn.

Người thanh niên ấy mang theo hoài bão và ước mơ vì độc lập dân tộc đã đi đến Quảng Châu, Trung Quốc. Gặp được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (thời điểm này người lấy tên là Lý Thụy). Để bảo mật thông tin, các thanh niên đều đổi sang họ Lý coi như người trong một gia tộc. Cái tên Lý Tự Trọng cũng từ đó mà hình thành.

Tuổi của anh hùng Lý Tự Trọng tuy nhỏ nhưng ý chí chiến đấu không nhỏ

Bắt đầu từ năm 1927, tình hình Quảng Châu, Trung Quốc diễn biến phức tạp. Đến năm 1929, Lý Tự Trọng được cử về nước hoạt động tại Sài Gòn - Chợ Lớn. Thông minh, lanh lợi, Lý Tự Trọng được cấp trên giao nhiệm vụ liên lạc trong và ngoài nước cho Xứ ủy Nam Kỳ và Trung ương Đảng. Đồng thời, Ban chỉ huy cũng giao cho anh thanh niên trẻ này một nhiệm vụ đặc biệt đó là vận động tập hợp thanh niên trong các nhà máy, trường học để thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản trong nước.

Ngày 08/02/1931, lợi dụng lúc bà con đi xem bóng đá ở sân vận động Sài Gòn, các chiến sĩ cách mạng tổ chức một cuộc mít tinh, cờ đỏ búa liềm giương cao. Một đồng chí đứng lên diễn thuyết kêu gọi quần chúng đánh đổ thực dân Pháp. Giữa lúc ấy tên thanh tra mật thám Pháp Le Grand và bọn cảnh sát đi cùng ập tới. Trong tình huống bất khả kháng, không còn cách nào khác, để cứu đồng đội, Lý Tự Trọng đã rút súng bắn chết tên thanh tra mật thám, cứu thoát đồng chí diễn thuyết. Nhưng cũng vì thế mà Lý Tự Trọng rơi vào vòng nguy hiểm, bị vây hãm và đã bị bắt.

Một tên phản bội đã khai ra anh là thành phần quan trọng, nắm giữ công tác liên lạc trong và ngoài nước. Vậy nên, bọn thực dân tra tấn Lý Tự Trọng vô cùng dã man. Dã man nhất là chúng chụp một thứ mũ sắt có bắt đinh ốc đặc biệt, cứ xoáy đinh ốc là mũ kẹp chặt lấy thái dương. Chúng tra tấn tàn khốc đến mức mắt anh từ từ lồi ra. Nhưng anh vẫn thản nhiên chịu đựng. Sau đó, chúng vẫn không buông tha, tiếp tục áp dụng đòn tra tấn khác, tuy nhiên tất cả đều vô hiệu với Lý Tự Trọng.

Nhà thờ tưởng niệm Lý Tự Trọng

Sau một thời gian giam cầm và tra tấn ở khám lớn Sài Gòn không thu được kết quả. Bọn thực dân đã đưa anh về xử án, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương đã mở một phiên tòa đại hình để xử, năm ấy anh chưa đầy 18 tuổi. Đứng trước cái chết anh không hề run sợ. Anh được một vị luật sư bào chữa, xin bọn thực dân “khoan hồng” cho Lý Tự Trọng vì anh chưa đến tuổi trưởng thành và hành động còn nông cạn.

Tuy nhiên, anh lại gạt hết đi và dõng dạc nói to rằng “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Sự kiện xử án này vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước và thế giới yêu cầu đòi thả tự do cho Lý Tự Trọng. Tuy nhiên, bọn thực dân tàn độc kiên quyết không thả tự do cho Lý Tự Trọng thay vào đó đã âm thầm thủ tiêu.

Ý chí và lời nói hùng hồn của Lý Tự Trọng khiến bọn thực dân tức điên. Nhưng bọn thực dân không dám xử tử Lý Tự Trọng công khai. Bởi những lời nói của anh đã kích động lòng dân. Nếu sự tử công khai dân sẽ làm phản, các phong trào đấu tranh đòi quyền độc lập dân tộc sẽ bùng nổ, chúng sẽ khó kiểm soát thời cuộc.

Vậy nên, lợi dụng lúc nửa đêm về sáng ngày 21/11/1931 bọn thực dân đã dựng máy chém ở ngay khám lớn Sài Gòn và giết anh trong im lặng. Đối mặt với cái chết, Lý Tự Trọng vẫn kiên cường, anh dũng hô to: “Đả đảo thực dân Pháp”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm”, “Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm”. Những lời nói này của anh đã cổ vũ mạnh mẽ, tạo một làn sóng phản đối tội ác của thực dân Pháp, tinh thần bất khuất của anh đã làm cho kẻ thù khiếp sợ. Đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước lúc bấy giờ và là tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên noi theo. Người thanh niên 17 tuổi ấy vẫn sẽ sống mãi trong lòng mọi người.

Tinh thần yêu nước của Lý Tự Trọng sống mãi trong lòng người dân Việt

Ý chí và hành động của Lý Tự Trọng là minh chứng hùng hồn về bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành, tinh thần bất khuất của người cộng sản yêu nước. Đến bây giờ, tinh thần bất khuất, yêu nước vô bờ bến của Lý Tự Trọng đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Chỉ với 17 năm tuổi đời nhưng tiểu sử Lý Tự Trọng đã trở thành biểu tượng hết sức thiêng liêng, cao đẹp. Tên của anh được đặt cho nhiều trường học, con đường trong cả nước. Anh là một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất. Với người dân Việt, Lý Tự Trọng vẫn sống mãi, khơi dậy tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân.