Tư vấn cách chọn các mẫu váy liền cho tuổi 40 mãi trẻ đẹp

Thời trang 05/07/2018 09:44

Tuổi 40 đừng nghĩ mình đã già mà chọn những mẫu trang phục quá đứng tuổi. Với những gợi ý mẫu váy liền cho tuổi 40 dưới đây, chị em có thể tìm lại vẻ đẹp trẻ trung và bừng sức sống.

Những mẫu váy liền cho tuổi 40 không cần quá cầu kỳ hay phô trương, chỉ cần vừa đủ tạo nên nét duyên dáng và thanh nhã là đã góp phần tôn lên thần thái của phụ nữ độ tuổi này rồi. Bắt kịp những xu hướng thời trang mới nhất ứng dụng sao cho phù hợp với lứa tuổi U40, bạn sẽ dễ dàng nâng tầm phong cách cho mình, giúp bản thân mãi trẻ đẹp và tìm được nhiều nguồn cảm hứng mới trong cuộc sống.

Những mẫu váy liền cho tuổi 40

Tuổi 40 vẫn còn trẻ để diện những bộ váy điệu đà, nữ tính

Dưới đây là những mẫu váy liền mùa hè cho tuổi 40 vừa thời thượng, vừa nhã nhặn, mềm mại và nữ tính.

Đầm xòe thanh lịch cho tuổi U40

U40 đã quá tuổi mặc những chiếc đầm với tùng xòe rộng, bồng bềnh như làn mây thuở con gái. Với lứa tuổi này, một chiếc đầm xòe nhẹ nhàng dáng chữ A là phù hợp, vừa góp phần tăng thêm sự trẻ trung cho trang phục, vừa tạo cho set đồ thần thái cuốn hút.

Đầm xòe thanh lịch cho tuổi U40

Váy xòe nhẹ nhàng tạo nên nét trẻ trung cho chị em tuổi 40

Tuổi 40 nên lựa chọn những dáng đầm có tay cộc, tay hến hoặc tay lỡ để che bớt đi khuyết điểm phần bắp tay không mấy săn chắc. Ngoài ra, đầm có phần thân trên không quá chật, chiết eo vừa phải sẽ tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.

Mẫu váy voan hè sang trọng cho tuổi 40

Trang phục làm từ chất liệu voan cao cấp luôn tạo cho người mặt cảm giác thoáng mát và nhẹ nhàng trong những ngày hè oi bức. Đầm voan cho phụ nữ tuổi 40 có thể là những dáng đầm xòe nhẹ, phần thân dưới dài ngang bắp chân. Cũng có thể là dáng đầm suông dài ngang gối với đai lưng bằng vải buộc hờ tao nhã.

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Những dáng váy voan giúp tuổi 40 tăng thêm phần thanh lịch, sang trọng

Những dáng đầm voan sẽ giúp chủ nhân tăng thêm nét nữ tính. Voan mềm mại còn giúp cơ thể chị em trông gọn gàng và thanh thoát hơn. Không nên chọn những mẫu đầm quá rộng hoặc quá dài, sẽ khiến tổng thể trông quá lướt thướt, yểu điệu. Những kiểu váy voan với đường cắt tinh tế, gọn gàng là lựa chọn thích hợp nhất với phụ nữ tuổi 40.

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Lựa chọn chất liệu voan cao cấp, không nhàu để dáng váy lên sắc nét, tinh tế hơn

Váy ren chỉ liền thân thoáng mát, đẳng cấp

Váy ren luôn là món đồ thể hiện được sự quý phái, sang trọng. Ứng dụng trong điều kiện thời tiết hè nóng nực, chị em phụ nữ tuổi 40 có thể chọn những mẫu ren chỉ thoáng mát, các chất liệu ren cao cấp.

Váy ren liền thân ở tuổi 40 nên là những dáng váy ôm nhẹ, có eo và không quá ngắn. Váy ren ôm vừa phải cơ thể giúp cho bạn trông gọn gàng hơn. Tuổi 40 chưa phải “toan về già” nên các chị em đừng ngại chọn những mẫu váy ren sáng màu, tạo cảm giác mát mẻ hơn trong ngày hè.

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Không thể bỏ qua các mẫu váy ren ôm nhẹ quý phái

Ngoài ra, khi mặc váy ren hay bất kỳ dáng váy liền nào, chị em phụ nữ cũng nên kết hợp thêm một số phụ kiện, trang sức như vòng tay, vòng cổ, khuyên tai với thiết kế đơn giản để tránh làm tổng thể rối mắt. Một đôi xăng đan cao gót sẽ rất thoáng chân và giúp cho trang phục trở nên thời thượng hơn.

4 kiểu váy liền nhìn "cưng" hết nấc này thật đúng là sinh ra để dành cho mùa hè!

4 kiểu váy liền nhìn "cưng" hết nấc này thật đúng là sinh ra để dành cho mùa hè!

Những thiết kế váy nhẹ tênh và mát mẻ này chắc chắn sẽ là bạn đồng hành của các quý cô trong mùa hè năm nay.

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