Trở thành cô nàng thời thượng, cá tính nhờ cách phối đồ cực mát mẻ ngày hè này

Set đồ đơn giản tiện dụng này hẳn là cô nàng nào cũng có ít nhất một bộ trong tủ quần áo.

Vào mùa hè, tiết trời nắng nóng, oi bức tạo điều kiện phù hợp để các item mang phong cách thoải mái, thoáng mát, khỏe khoắn và có phần gợi cảm như áo hai dây, áo croptop, quần short, váy ngắn... lên ngôi.

Các bạn nên lựa chọn những màu sắc tươi mới, rạng rỡ để phù hợp với không khí ngày hè. Ngoài ra, ưu tiên chất liệu như voan, chiffon, cotton vì ưu điểm nhẹ nhàng, thoáng mát. Với sự phối hợp này, các bạn có thể vui chơi cả ngày mà chẳng lo bị bết dính mồ hôi hay có mùi cơ thể khó chịu.

2. Váy 2 dây suông

Váy suông hai dây thoáng mát, gợi cảm và đầy nữ tính phối cùng đôi giày cao gót cực phù hợp cho ngày hè - Ảnh: Internet



Váy 2 dây tiện dụng, thoáng mát - Ảnh: Internet

Nhiệt độ mùa hè thường xuyên rơi vào trên 30 độ. Do đó, đơn giản nhất là hãy có 1 chiếc váy 2 dây dáng suông trong tủ đồ, chỉ mất 1 phút khoác em ấy lên mình là bạn có thể tự tin dạo phố.

3. Áo sơ mi phối quần short jean

Quần short phối cùng áo sơ mi cực kỳ năng động - Ảnh: Internet



Một cách chống nắng vừa hiệu quả lại vừa thời trang, cũng không khiến bạn khó chịu vì nóng bức được - Ảnh minh họa: Internet

Một cách chống nắng vừa hiệu quả lại vừa thời trang, cũng không khiến bạn khó chịu vì nóng bức được. Cách phối đồ thời trang này hợp với những cô nàng có phong cách cá tính, năng động. Set đồ khỏe khoắn kết hợp với xăng – đan hay giày thể thao đều phù hợp.

4. Áo trễ vai phối với váy midi

Hẳn là cô nàng "bánh bèo" nào cũng sẽ thích cách phối đồ thời trang vừa thoải mái vừa điệu đà này vào mùa hè.

Chân váy midi dài cực kỳ nữ tính, phối cùng áo croptop tạo nên nét tinh nghịch - Ảnh: Internet

Chiều dài của thiết kế váy này còn là một cách chống nắng cực chất cho phần chân của bạn - Ảnh: Internet

Dù bạn là một cô nàng hơi gầy hay có thân hình tròn trịa thì cách phối này đều rất phfu hợp.

Chiều dài của chiếc váy midi còn là một cách chống nắng cực cho phần chân của bạn mà không cần rườm rà thêm phụ kiện nào khác. Nếu sắp tới bạn định đi biển, đây chắc chắn là set đồ cần có trong vali.

5. Croptop phối với chân váy xòe

Cách phối đồ này phù hợp với cô nàng có thân hình nhỏ nhắn và vòng eo thon gọn.

Set đồ mang phong cách mùa hè này còn giúp bạn gái ăn gian thêm vài centimet chiều cao - Ảnh: Internet

Bạn sẽ nổi bật giữa đám đông nếu như tự tin diện trang phục này trong những ngày hè - Ảnh: Internet

Bạn sẽ nổi bật giữa đám đông nếu như tự tin diện trang phục này trong những ngày hè. Ai có thể rời mắt khỏi một cô nàng gợi cảm mà lại không kém phần cá tính. Nếu có vòng một hơi khiêm tốn, việc bạn mặc kiểu croptop này sẽ che giấu hoàn toàn khuyết điểm này.

Với những cách phối đồ mùa hè trên, bạn sẽ trở thành cô nàng sở hữu phong cách thời trang đa dạng, cá tính và nổi bật.