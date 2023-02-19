Quần jeans sẽ trông thời thượng hơn khi phối với 5 kiểu giày sau

Quần jeans là một trong những mặt hàng chủ lực trong tủ đồ sành điệu. Item này sẽ càng trông thời thượng hơn khi được phối với 1 trong 5 kiểu giày sau.

Mặc dù về cơ bản, bạn có thể phối quần jeans với bất kỳ kiểu giày nào.

Tuy nhiên, item này sẽ trông còn thời thương hơn nếu được kết hợp với một số xu hướng giày đang hot hiện nay.

Dưới đây là những kiểu giày phối với quần jeans đẹp và thời trang nhất.

1. Giày ballet flats

Giày bệt ballet flats và quần jeans se hoàn hảo khi kết hợp với nhau, đây là combo vừa cool ngầu vừa hợp thời.

Đặc biệt, bạn nên phối quần puddle jeans với xu hướng giày này.

2. Giày slingbacks

Slingbacks là kiểu giày cổ điển đặc biệt bắt kịp xu hướng hiện nay với rất nhiều kiểu dáng thanh lịch đang ngày càng phổ biến.

Kiểu quần jeans ống crop là lựa chọn phù hợp để phối với kiểu giày cao gót sang trọng này.

3. Moto boots

Nếu bạn muốn outfit của mình trông ngầu hơn thì motorcycle boots (viết tắt: moto boots) là lựa chọn hoàn hảo.

Kiểu boots này rất phù hợp để nhét ống quần vào trong.

4. Giày sneakers

Với giày sneakers, những đôi giày cổ điển như Adidas Gazelle và Samba là lựa chọn hàng đầu để mặc với hầu hết mọi trang phục, kể cả quần jeans.

5. Giày loafers

Giày loafers có thể mang lại vẻ ngoài bóng bẩy ngay lập tức cho bất kỳ bộ trang phục nào.

Kiểu giày này có thể kết hợp hoàn hảo với quần jeans, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-jeans-se-trong-thoi-thuong-hon-khi-phoi-voi-5-kieu-giay-sau-556847.html