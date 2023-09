Những sao Việt đình đám gắn liền với tên tuổi Đỗ Mạnh Cường là ai?

“Bà mẹ nhí” Angela Phương Trinh là một trong những nhân vật đầu tiên được diện thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập Thu - Đông 2015 của Đỗ Mạnh Cường.

Bộ váy trắng xòe điểm xuyết họa tiết tim đen đã giúp Angela Phương Trinh trở thành tâm điểm trên thảm đỏ khai mạc Vietnam International Fashion Week 2015.

Khi chọn người đẹp 9x trở thành nàng thơ, Đỗ Mạnh Cường lại phải đối diện với dư luận khi cho rằng anh đang sử dụng tên tuổi và sức ảnh hưởng của Angela Phương Trinh để quảng bá cho show diễn. Nhà thiết kế gốc Hà thành đã thẳng thắng trả lời: “Tôi không có lí do gì để lấy Angela Phương Trinh làm bệ phóng cho show diễn của mình cả. Trước đây, phía Angela Phương Trinh từng ngỏ lời nhờ tôi tư vấn, hỗ trợ hình ảnh nhưng tôi cảm thấy đó chưa phải là thời điểm phù hợp. Sau những thành công nhất định của cô ấy và thái độ nghiêm túc làm nghề, tôi mới quyết định giúp đỡ. Nhiều người vẫn quen thuộc với hình ảnh của Trinh trong những trang phục bồng xòe, lộng lẫy hoặc thậm chí có phần over. Tuy nhiên, đó chưa phải là đẳng cấp của một ngôi sao. Khi bạn đã là một ngôi sao thì dù có diện một bộ váy đơn giản bạn vẫn sẽ nổi bật và thu hút. Và nên nhớ bạn không bao giờ được đứng một mình.”

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My

Sau hơn 30 năm ghi dấu ấn trong làng điện ảnh Việt Nam, Diễm My gần như vẫn giữ được sức hút bởi nhan sắc mệnh danh “không tuổi”. Bên cạnh đó, phong cách thời trang tinh tế cũng là điều giúp cô được ngợi khen hết lời. Diễm My cũng nổi tiếng là người chịu chi mạnh tay cho những món phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, về phần trang phục, Diễm My lại chọn mặt gửi vàng cho một nhà thiết kế trong nước Đỗ Mạnh Cường. Được biết đến thời điểm hiện tại, Diễm My đã sở hữu hơn 500 thiết kế của nhà thiết kế 8X. Dĩ nhiên, giá của chúng không hề rẻ.

Bên cạnh vai trò khách mời trong các show diễn của Đỗ Mạnh Cường, Diễm My còn tháp tùng anh trong một số sự kiện danh tiếng. Vào năm 2012, Diễm My còn xuất hiện ở vị trí mở màn trong show diễn The Muse kỉ niệm 5 năm làm nghề của nhà thiết kế họ Đỗ. Khoảnh khắc đó dường như vẫn còn đọng lại rất nhiều dư vị trong lòng giới mộ điệu thời trang nước nhà.

“Chim công làng múa” Linh Nga

Linh Nga gắn bó với Đỗ Mạnh Cường từ những ngày đầu anh trở về Việt Nam lập nghiệp. Bên cạnh một khách hàng thân thiết, Linh Nga còn được Đỗ Mạnh Cường ưu ái với danh xưng nàng thơ. Mặc dù cả tuổi đời còn khá trẻ nhưng Linh Nga đã trở thành một trong những tên tuổi có sự ảnh hưởng khá lớn trong làng nghệ thuật Việt Nam.

Sự thanh lịch, đơn giản và sang trọng trong phong cách thời trang luôn là yếu tố giúp Linh Nga tỏa sáng và ghi điểm.

Trong bộ sưu tập Thu - Đông 2015 của Đỗ Mạnh Cường, Linh Nga cũng chính là người đầu tiên được diện mẫu thiết kế mới nhất với nền vải đen họa tiết tim trắng.

Tăng Thanh Hà

Một trong những nhân vật đáng chú ý gắn liền với sự nghiệp của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đó chính là ngọc nữ điện ảnh Tăng Thanh Hà. Mặc dù thời gian qua cô đã lui về hậu trường để sinh con và chăm sóc gia đình nhưng gần như sức hút của Tăng Thanh Hà chưa bao giờ thay đổi.

Tăng Thanh Hà khá ưa chuộng trang phục của Đỗ Mạnh Cường bởi sự tinh tế, sang trọng và đường may, phom dáng hiện đại. Trong mỗi lần trình làng bộ sưu tập mới, Đỗ Mạnh Cường luôn ưu ái cho Tăng Thanh Hà được diện trước những thiết kế. Tất cả đều được đo ni đóng giày cho phù hợp với sắc vóc của người đẹp gốc Tiền Giang.

Thậm chí vào năm 2014 khi đang mang thai, Tăng Thanh Hà gần như không tham gia bất kì sự kiện nào nhưng cô vẫn dành thời gian đến chung vui tại show diễn The Twins của Đỗ Mạnh Cường.

Ngô Thanh Vân

Sau thành công ở lĩnh vực diễn xuất, Ngô Thanh Vân tiếp tục thử sức mình với vai trò một doanh nhân, một bầu show và nhà sản xuất. Dĩ nhiên với sự thông minh, bản lĩnh của mình, đả nữ của làng điện ảnh Việt Nam lại nhanh chóng khẳng định được sự thành công.

Ngô Thanh Vân cũng là tên tuổi gắn bó với Đỗ Mạnh Cường trong hơn 7 năm làm nghề và xây dựng thương hiệu. Năm 2012, cô xuất hiện với vai trò mở màn trong show diễn The Muse kỉ niệm 5 năm làm nghề của Đỗ Mạnh Cường. 3 năm sau, Ngô Thanh Vân lại là người được chọn để thể hiện tinh thần cho bộ sưu tập La Vie En Rose trình làng vào tháng 6 vừa qua tại Mỹ.

Diva Mỹ Linh

Là một trong những giọng ca đình đám trong làng âm nhạc Việt Nam, có lẽ không phải bàn cãi quá nhiều về chất giọng hay kĩ thuật thanh nhạc của Mỹ Linh. Tuy nhiên, suốt một khoảng thời gian dài, Mỹ Linh lại không tìm được định hướng phong cách thời trang cho mình. Và cơ duyên gặp gỡ với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã giúp Mỹ Linh hoàn toàn lột xác.

Bên cạnh vị trí một khách hàng, Đỗ Mạnh Cường còn dành cả sự trân trọng và ngưỡng mộ cho tài năng của diva hàng đầu Việt Nam.