Ngắm nhìn dàn mỹ nhân Việt thi nhau diện áo hai dây đẹp 'hết nước chấm'

Áo hai dây là item thời trang đặc trưng của mùa hè. Với sự thoải mái, mát mẻ kèm với đó là tạo sự trẻ trung, năng động thì chiếc áo hai dây luôn là một sự lựa chọn không tồi. Nhiều mỹ nhân Việt luôn ưu tiên chọn chiếc áo này để hoàn thiện phong cách. Họ kết hợp mẫu áo này theo nhiều cách đa dạng, nhưng điểm chung là đều chuẩn mốt và sang xịn mịn.

Công thức áo hai dây trắng và quần jeans đã trở nên quen thuộc với chị em. Hoa hậu Lương Thùy Linh đã tạo điểm nhấn cho bộ đồ bằng cách quàng lên vai một chiếc áo họa tiết kẻ. Dù sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng Hoa hậu Lương Thùy Linh không quên "hack" dáng với tuyệt chiêu sơ vin gọn gàng.

Lương Thùy Linh diện một set đồ toàn màu trắng với áo hai dây và quần ống suông. Phom dáng ôm của mẫu áo đã tôn lên vòng eo thon thả của nàng hậu. Khi kết hợp thiết kế áo này với quần ống rộng, Lương Thùy Linh có được vẻ ngoài quyến rũ xen lẫn nét phóng khoáng. Ngoài ra, outfit của Lương Thùy Linh còn ghi điểm tinh tế nhờ tông màu trắng.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tóc Tiên

Tóc Tiên sở hữu gu thời trang rất đặc trưng, đó chính là gợi cảm và cá tính dù luôn biến hóa đa dạng với nhiều kiểu trang phục. Tính cách mạnh mẽ của cô nàng cũng được bộc lộ rõ ràng qua cách ăn mặc, đặc biệt mỗi khi dạo phố. Tóc Tiên thường diện áo hai dây cùng chân váy xẻ, quần sooc... vừa thoải mái, trẻ trung lại năng động, "chất lừ".

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tú Hảo

Áo hai dây basic khoe trọn cánh tay gầy, không chút mỡ thừa của Tú Hảo và giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối vì phong cách vừa năng động vừa thanh lịch. Nếu nàng không có vòng 1 đầy đặn mà thay vào đó sở hữu cổ thon, xương quai xanh cùng cánh tay thon gọn thì nhất định phải kết thân với áo 2 dây. Diện áo 2 dây không khéo sẽ khiến hội chị em ngực khủng lộ mỡ dưới cánh tay nhưng điều này chẳng phải là mối bận tâm của hội "bức tường".

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Thùy Tiên

Set áo hai dây của Thùy Tiên có sự tối giản. Nàng hậu kết hợp áo hai dây trắng với quần âu màu trung tính. Dù không quá cầu kỳ nhưng bộ đồ vẫn gây ấn tượng ở nét sành điệu, tinh tế. Sơ vin chính là điểm mấu chốt để nâng tầm vẻ sang xịn mịn của tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra Hoa hậu Thùy Tiên ghi điểm ở sự quyến rũ và cá tính khi kết hợp áo hai dây với quần denim túi hộp. Những món thời trang như sneaker trắng hay chiếc túi xách quai ngắn rất phù hợp với nét thời thượng của outfit. Muốn tạo sự đột phá cho phong cách mùa hè, ý tưởng diện đồ của Hoa hậu Thùy Tiên rất đáng để chị em tham khảo.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh rất chăm diện áo hai dây và thường biến hóa đa dạng. Bất kể cách mặc nào cô cũng đều hướng đến sự thanh lịch, gợi cảm một cách tinh tế. Được mệnh danh là một trong những “nữ hoàng street style”, nữ ca sĩ không bó buộc mình ở bất cứ khuôn khổ nào. Cô thoải mái mặc áo hai dây cùng quần bò, chân váy, quần ống suông...

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet