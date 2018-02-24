Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm

Thời trang 24/02/2018 15:25

Tết đã khép lại, chị em lại phải bắt đầu với công việc bận rộn, để tỏa sáng trong ngày đi làm đầu năm, hãy tham khảo các mẫu đầm công sở dưới đây.

Những mầu đầm công sở dưới đây sẽ giúp bạn có diện mạo thật nổi bật cho ngày đi làm đầu năm.

1. Đầm suông trơn

Váy suông trơn giúp bạn tôn dáng và thậm chí là không cần thêm phụ kiện rườm rà. Với kiểu váy này, bạn có thể lựa chọn kèm một chiếc túi xách nhỏ cũng đủ tạo ra vẻ thanh lịch và cuốn hút.

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 1

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 2

Thiết kế dáng suông sẽ giúp bạn che đi những phần thiếu thon gọn trên cơ thể và tạo một tổng thể hài hòa hơn - Ảnh: Internet

2. Đầm ren

Váy ren là sự lực chọn tuyệt vời đề diện đến công sở. Sự duyên dáng và nét quyến rũ của những chiếc váy ren sẽ làm bạn thêm rạng rỡ và tỏa sáng trước đám đông.

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 3

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 4

Váy ren được thiết kế đa dạng về kiểu dáng cùng với những nét cut out tinh tế giúp tôn dáng rất nhiều - Ảnh: Internet

3. Đầm voan

Đây là một kiểu váy công sở không thể bỏ qua cho những quý cô là tín đồ thời trang và muốn mình thật nổi bật. Chiếc váy được thiết kế từ loại vải voan đơn giản nhưng rất nhẹ nhàng nhưng mang đến sự quyến rũ, gợi cảm.

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 5

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 6

Váy voan phù hợp với những cô nàng công sở yêu thích sự nhẹ nhàng và nữ tính - Ảnh: Internet

4. Đầm hai dây dáng dài 

Trong những bữa tiệc đầu năm với đồng nghiệp, bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc váy hai dây quyến rũ. Thiết kế này vừa giúp tôn dáng vừa khiến bạn cuốn hút và hấp dẫn hơn.

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 7

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 8

Váy công sở hai dây sẽ rất phù hợp với những vùng có khí hậu ấm nóng như miền Nam - Ảnh: Internet

5. Đầm họa tiết

Các loại váy họa tiết hoa sẽ rất phù hợp với mùa xuân. Kiểu váy họa tiết trẻ trung này rất dễ mặc và tiện dụng. Ngoài việc đi làm, phụ nữ văn phòng có thể sử dụng để đi chơi hoặc dạo phố đều rất đẹp.

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 9

Muôn vàn kiểu đầm công sở vừa đẹp vừa xinh, chị em thoải mái diện đi làm ngày đầu năm - Ảnh 10

Đây cũng là một trong những kiểu váy công sở giúp chị em che khuyết điểm và tự tin hơn dù body không đẹp - Ảnh: Internet

Hy vọng những kiểu váy đầm công sở trên sẽ giúp bạn tỏa sáng trong ngày đi làm đầu năm.

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Từ khóa:   váy đẹp váy dạ hội Váy họa tiết Váy hai dây dáng dài quyến rũ Váy voan Váy suông trơn

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