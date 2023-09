Giúp nàng đùi to "khoe khéo" ưu điểm của mình với đồ cạp cao

Nhiều quý cô nghĩ rằng việc sở hữu cặp đùi to là nỗi bất hạnh lớn, bởi bạn sẽ không diện được những món đồ ôm sát, tuy nhiên sự nhìn nhận về cái đẹp giờ đây đã khác và những cô nàng có cặp đùi to sẽ cần đến những món đồ cạp cao để biến nhược điểm thành ưu điểm.

Ngày trước, cặp đùi to bị cho là nhược điểm thô kệch mà cô nàng lúc nào cũng chỉ muốn "giấu nhẹm" khi diện đồ thì nay mọi chuyện đã dần đổi khác. Sự lên ngôi của "nếp gấp đùi" đã thay đổi mọi cái nhìn về vẻ đẹp. Xu hướng hình thể với cặp đùi to, rắn chắc thể hiện nét đẹp khỏe khoắn. Giờ đây, cặp đùi từng bị cho là "quá khổ" không những trở thành điểm nhấn quyến rũ trên cơ thể mà nó còn giúp bạn diện đẹp một số món đồ thời trang. Nếu như ngày trước các nàng đùi to thường e dè trước những món đồ ôm sát như quần jeans, quần shorts... thì nay bạn đã có thể diện chúng thoải mái, nhưng nói thế không có nghĩa là món đồ nào ôm cũng mặc được, ngoài độ ôm bó, các quý cô cũng cần chú ý tới kiểu dáng, để tôn lên cặp đùi/hông quyến rũ của mình, các nàng nên tìm chọn những món đồ cạp cao. Và để các quý cô không phải đắn đo suy nghĩ, hay cùng xem một số gợi ý của chúng tôi dưới đây.



Quần skinny jeans cạp cao



Những chiếc quần jeans skinny cạp cao không chỉ rất thích hợp cho thời tiết mùa thu, mà còn phù hợp với những nàng có một cặp đùi đẫy đà, "mật ngọt". Bên cạnh việc tôn triệt để vòng 3 gợi cảm, món đồ còn giúp thu gọn phần bụng và khiến cặp đùi trông săn chắc hơn. Các nàng có thể kết hợp cùng áo phông, áo sơmi sơ vin, hay trẻ trung hơn là lựa chọn cho mình một chiếc crop-top.