Đón đầu xu hướng thời trang nữ xuân hè 2019

Váy midi xếp ly là lựa chọn hàng đầu của các nhà thiết kế danh tiếng trong các bộ sưu tập xuân hè 2019. Họa tiết xếp ly đang là xu hướng thời trang nữ thịnh hành trong mùa xuân hè 2019, được ứng dụng vào các kiểu chân váy, cổ áo hoặc áo có họa tiết nếp gấp là các đường xếp ly nữ tính, nổi bật và cổ điển.

Lựa chọn chất liệu áo váy xếp ly ứng dụng vào trang phục thường ngày, chị em nên ưu tiên các loại áo váy có phần xếp ly nhẹ nhàng ở phần cổ hoặc vai áo, phần chân váy. Không nên lựa chọn những mẫu áo váy xếp ly có chất liệu vải quá cứng cáp, bồng bềnh khó áp dụng trong các hoàn cảnh thường nhật. Với thời trang xuân hè, nên chọn những mẫu vải mềm mại, màu sắc tươi sáng, có thể kết hợp vải hoa cùng vải voan trơn nhẹ nhàng.

Mẫu áo váy tay phồng thập niên 1980

Các kiểu đầm mùa hè dẫn đầu xu hướng năm 2019 không thể không kể đến những thiết kế áo váy tay bồng nữ tính đang rất thịnh hành hiện nay. Từ phần vai bồng cho tới ống tay may bồng cổ điển, có vô vàn sự lựa chọn những mẫu áo váy đẹp mùa hè cho chị em phụ nữ.

Các kiểu áo váy tay bồng đem lại cho phái đẹp vẻ dịu dàng, nữ tính

Đối với những cô nàng có vai to, không nên chọn áo váy có phần vai bồng vì có thể khiến thân trên càng thêm đồ sộ. Trong trường hợp này, giải pháp an toàn là các kiểu đầm mùa hè chất liệu mềm mại, có thể nhún vai nhẹ hoặc chỉ nên chọn phần cổ tay hơi bồng một chút tạo cảm giác nữ tính mà không quá “sến”.

Trang phục họa tiết chấm bi

Những chiếc váy voan nhẹ nhàng nữ tính với họa tiết chấm bi đang làm mưa làm gió trên sàn thời trang quốc tế. Chưa bao giờ họa tiết chấm bi trở nên lỗi mốt mà ngược lại càng ngày lại càng được ưa chuộng.

Những mẫu váy liền đẹp nhất cho mùa hè không thể không kể đến những chiếc váy maxi dài vải voan thướt tha. Với họa tiết chấm bi đa dạng, những chiếc váy maxi sẽ có một diện mạo mới trẻ trung và năng động hơn.

Họa tiết chấm bi phá cách vừa cổ điển, vừa hiện đại

Mẫu đầm xuân hè 2019 hướng tới sự phóng khoáng, do đó chất liệu chủ yếu được ưa chuộng năm nay vẫn là voan mỏng kèm theo lớp lót cotton thoáng mát đem lại sự tự tin và dễ chịu cho chị em trong thời tiết giao mùa khó chịu. Họa tiết chấm bi được kết hợp đa dạng với những kiểu đối xứng, bất đối xứng xen kẽ khác nhau, tạo nên những họa tiết vui nhộn nổi bật pha chút cổ điển.

Jumpsuit họa tiết hoa nhí

Những mẫu jumpsuit họa tiết hoa nhí xinh xắn luôn là trang phục được phái đẹp yêu thích khi mùa hè sang. Những mẫu vải hoa nhí nhẹ nhàng phù hợp với thời tiết giao mùa từ xuân sang hạ, vô cùng mát mắt và nhẹ nhàng.

Những chị em “nấm lùn” hoàn toàn có thể chọn jumpsuit để giúp “kéo dài” đôi chân của mình hơn. Đồng thời, những mẫu jumpsuit mới nhất năm 2019 với kiểu cổ xẻ sâu, tay loe cách điệu sẽ giúp trang phục trông vừa cuốn hút, vừa đủ kín đáo để mặc đi chơi, đi dạo phố vô cùng thoải mái.

Những cô nàng “nấm lùn” không thể bỏ qua những mẫu jumpsuit thời thượng

Mẫu áo váy họa tiết ánh kim

Nếu như chất liệu nhung ánh kim đã rất được yêu thích trong mùa đông vừa qua thì sang mùa xuân hè, chất liệu ánh kim vẫn tiếp tục giữ vị thế của nó. Những chiếc váy chất liệu vải ánh kim hoặc rắc nhũ lấp lánh luôn là trang phục hoàn hảo giúp chị em phụ nữ trở nên nổi bật hơn giữa đám đông.

Chất liệu ánh kim giúp phái đẹp nổi bật giữa đám đông

Với chất liệu vải ánh kim dành cho mùa hè, chị em có thể chọn các chất liệu thun lạnh mát mẻ hoặc vải voan cát ánh kim vừa tôn lên sự mềm mại, nữ tính lại không quá mỏng manh, giúp chị em tự tin diện trong nhiều trường hợp từ đi làm, đi chơi, đi dạo phố cho tới các buổi tiệc sang trọng.

Ngoài ra, các mẫu váy trễ vai kết hợp tay bồng, váy maxi dáng rộng hay họa tiết loang màu cũng được dự đoán là những xu hướng nổi bật trong mùa xuân hè năm 2019. Kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại, chị em phụ nữ có thể diện những chiếc áo váy thời trang này kết hợp xăng đan cao gót hoặc giày thể thao để tham gia các hoạt động sôi nổi trong mùa hè mà vẫn đảm bảo thoải mái, dễ chịu.