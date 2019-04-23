Cách mặc đồ cho người mông to: Vòng 3 to mặc thế này mới đẹp

Tưởng rằng trong xu hướng thích những dáng người gầy chuẩn như siêu mẫu thì rất khó để ăn mặc ấn tượng nếu như bạn có một vòng hông to. Nhưng sự thật là nếu bạn có vòng 3 to thì những lời khuyên về cách mặc đồ cho người mông to này sẽ giúp bạn chọn được những bộ quần áo thời trang tuyệt đẹp tôn lên vóc dáng cũng như đường cong đẹp nhất của bạn.

Giống như một chiếc đồng hồ cát, bạn muốn diện mạo của mình có sự mở rộng ở cả đỉnh và đáy. Sử dụng áo khoác có vai rộng hay miếng đệm vai, tận dụng tối đa áo sơ mi góc cạnh và áo có tay để tạo cho đôi vai vẻ đẹp đầy đặn tương xứng với phần dưới, tạo sự cân đối lý tưởng dáng người.

Các dáng áo tay bồng, tay bèo, áo có họa tiết nhấn ở vai, trước ngực có thể cân nhắc lựa chọn. Với các áo có độ dài ngang hông cũng có thể xem xét vì nó sẽ giúp che đi phần hông, tạo cảm giác vòng 3 sẽ bé hơn. Ngoài ra, với bạn có dáng người quả lê (có phần mông to) thì nên lựa chọn các áo khoác dài qua mông hoặc đầu gôi.

2, Lựa chọn quần/váy cho người mông to

Một trong những nguyên tắc khi chọn quần áo cho phần người người mông to chính là trang phục đơn giản, thiên về màu tối, cố gắng tránh những họa tiết nhiều sọc ngang, sọc dọc vì màu tối sẽ khiến người nhìn chú ý đến các phần sáng hơn của trang phục, các họa tiết lại khiến người nhìn chú ý đến đôi chân và vòng 3 của các bạn hơn.

Do đó, khi chọn quần thì nên chọn quần ống loe hoặc ống suông rộng để che đi phần hông quá khổ. Tránh chọn quần bó sát vì người ta sẽ để ý đến phần đường cong vòng 3 đầu tiên. Chọn quần áo vải thô và co giãn tốt sẽ thấy mặc thoải mái hơn.



Cách chọn quần mặc đẹp cho những người mông to

Về chọn váy cho những người có mông to cũng có một số lời khuyên sau: Hầu như các bạn có vòng 3 lớn thì thường đi kèm một vòng eo nhỏ, thắt đáy lưng ong rất đẹp. Vì vậy hãy thử ngay những bộ váy hay chân váy có thắt lưng cao. Thắt lưng ngay lập tức sẽ khiến eo bạn trông thật thon thả và tôn lên dáng đẹp mềm mại của bạn. Các bạn đừng nghĩ rằng váy hay quần cạp cao sẽ khiến lộ vòng 3 to nhưng không phải vậy. Nó sẽ giúp nhấn mạnh vòng 2 thon gọn và thể hiện vòng 3 theo cách mềm mại và tinh tế nhất. Điều các bạn cần nhớ là không cần chọn quần hay váy có nhiều họa tiết hay điểm nhấn, luôn tuân theo nguyên tắc càng đơn giản càng tốt.



Váy cạp cao dễ mặc cho những ai mông to

Ngoài ra, bất kể ai nói gì, một chiếc váy bút chì cũng cực kì cho các bạn gái có vòng 3 to. Hình dáng hông và đường cong vòng 3 đẹp nữ tính sẽ được khoe dáng tinh tế trong một chiếc váy bút chì. Do đó, các quý cô hãy tự tin mà thử ngày một chiếc váy bút chì và dáng người đồng hồ cát quyến rũ của bạn sẽ được thể hiện thật hoàn hảo.



Váy bút chì giúp tôn dáng người đồng hồ cát hấp dẫn với các bạn có vòng 3 to

Với các bạn thích váy hay chân váy thoải mái thì nên chọn váy liền dáng xòe hoặc chân váy chữ A, độ dài trên phần đầu gối sẽ khiến các bạn gái mặc vào có nét trẻ trung, hiện đại và nữ tính thon thả hơn. Không nên chọn váy dài qua đầu gối hay bó sát quá sẽ lộ nhược điểm chiều cao và mất cân đối cơ thể với các bạn có chân ngắn, lưng dài.

3, Phụ kiện thời trang: Đi giày cao gót tạo dáng thon thả

Mang giầy cao gót giúp mông được nâng lên theo đúng nghĩa đen. Khi đi giày cao gót, xương chậu của bạn nghiêng tự nhiên về phía trước và phần lưng dưới hơi cong, kết quả là, mông bạn sẽ trông cao và săn chắc hơn. Hơn nữa đi giày cao gót giúp các bạn có dáng người thon dài, tho thả và tôn đường cong cơ thể bạn hơn.

4, Cách mặc quần áo cho người mông to nên tránh

- Tránh mặc bất kì chiếc áo hay áo khoác nào dáng rộng thùng thình và có bóp hay thắt tại phần ngang hông, những kiểu áo này sẽ giấu đi hoàn toàn những đường nét đẹp nhất trên cơ thể của bạn mà còn khiến bạn có hình ảnh luộm thuộm, không gọn gàng, bình thường và không có gì nổi bật.

- Không mặc quần hay váy mà cạp trễ, nó sẽ là kẻ thù với các chị em có vòng 3 to.

- Khi lựa chọn quần áo, đảm bảo độ vừa vặn của chiếc váy/quần phù hợp, không nên quá chật ở hông hay quá rộng ở thắt lưng. Nên xử lý các số đo không phù hợp bằng cách ra các tiệm may, nó sẽ giúp bạn có hình ảnh đẹp nhất và sự thoải mái của cơ thể.

Dù ngoài kia chuẩn mực cái đẹp có như thế nào, thì điều tiên quyết là các bạn hãy luôn yêu quý và tự tin với cơ thể của mình. Vòng ba lớn được coi là biểu tượng cho sự quyến rũ và sexy vì vậy, thay vì tự ti, ngại ngùng, hãy mạnh dạn khoác lên mình những bộ cánh thời trang, hiện đại, phù hợp với bản thân, tự thấy là cách mặc đẹp cho người mông to để luôn thấy thoải mái và yêu đời nhất.