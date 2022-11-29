5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời

Thời trang 29/11/2022 12:42

Nắm được các bí quyết phối đồ này, các nàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn khi mặc cùng quần vải ống rộng, giúp nâng gu thời trang vượt bậc.

Mặc cùng áo croptop

Nếu bạn là người có vòng eo nhỏ thì chiếc áo croptop phối hợp cùng quần ống rộng là sự lựa chọn hoàn hảo để tôn lên vóc dáng của bạn đấy.

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 1

Quần ống rộng kết hợp với áo croptop sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người bởi cách lên đồ này vừa giúp khoe eo thon lại còn khiến chân trông dài hơn đáng kể.

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 2

Diện công thức áo croptop + quần ống suông, các quý cô Hàn Quốc sẽ tô điểm thêm một vài món phụ kiện như là khuyên tai bản to, túi xách, giày sneaker để tăng vẻ sang chảnh, năng động cho tổng thể trang phục.

Mặc cùng áo sơmi

Áo sơ mi và quần ống rộng là chân ái, mix với nhau thế nào cũng có được outfit thời thượng và thanh lịch. Dễ mặc dễ đẹp nhất chính là combo áo sơ mi + quần ống suông tuyền màu trung tính. Nhưng chị em đừng quên rằng mùa hè năm nay, áo sơ mi màu nổi đang là mốt. Kiểu sơ mi này kết hợp với quần ống suông màu trung tính sẽ tạo nên outfit thật trẻ trung, ấn tượng mà không sợ sến.

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 3

Quần ống rộng phối với sơ mi cách điệu là sự lựa chọn hoàn hảo, không cần lo chuyện bị "lỗi mốt" khi lên đồ cho những cô nàng thích phong cách công sở nhưng lại sợ sẽ bị già. Với lựa chọn này, bạn chỉ cần biết cách lựa chọn các kiểu áo sơ mi khác nhau hoặc sử dụng thêm các phụ kiện thời trang khác là tha hồ thể hiện cá tính thời trang của riêng mình rồi.

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 4

Mặc cùng áo hai dây 

Nếu bạn chưa chọn lựa được một món đồ đi dạo phố thì hãy mix bộ đôi quần ống rộng cùng áo hai dây nhé! Nếu chiếc áo hai dây giúp bạn trở nên quyến rũ thì khi kết hợp với quần ống rộng sẽ khiến bạn tăng thêm phần thanh lịch, nhẹ nhàng nữa đấy.

Với cách phối này bạn nên lựa chọn những chiếc quần có chất liệu vải mềm để trông thật thướt tha, sang chảnh nhé! Với phong cách này bạn có thể kết hợp cùng giày cao gót, vòng cổ và túi xách để diện đi dạo phố, du lịch trông rất thời thượng nhé!

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 5

Quần ống rộng mặc với áo 2 dây là item thời trang sành điệu, quyến rũ không thể bỏ qua, đặc biệt với những cô nàng có đôi bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh đẹp thì diện set đồ này ai nhìn cũng phải mê. 

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 6

Mặc cùng áo trễ vai

Áo trễ vai kết hợp cùng quần ống rộng là một gợi ý đáng thử nếu bạn muốn trở thành một cô nàng sang chảnh, gợi cảm. Nếu bạn có đôi vai gầy mảnh mai và vòng 1 đẹp thì càng nên tận dụng triệt để cách mix này.

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 7

Style hè của quý cô sẽ mất đi vài phần thú vị nếu không có những chiếc áo trễ vai gợi cảm. Đây cũng là một trong những item phối với quần ống rộng xứng đáng được điểm 10 nhất. Khi mix áo trễ vai cùng quần ống rộng mang đến phong cách thời trang ấn tượng, quyến rũ cho phái đẹp.

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 8

Mặc cùng áo blazer

Blazer kết hợp với quần ống rộng sẽ phù hợp với những phụ nữ làm việc môi trường năng động mà vẫn đòi hỏi sự gọn gàng, thanh lịch. Phương án an toàn nhất là lựa một chiếc quần có độ rộng vừa phải và độ dài ngang tầm mắt cá, sau đó đi kèm áo phông đơn giản ở bên trong và khoác thêm áo blazer.

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 9

Còn nếu bạn thích sự phá cách và đi theo xu hướng thời trang một chút thì chỉ cần đổi chiếc áo bên trong thành croptop hoặc áo ống, tăng độ dài của quần lên là sẽ tạo nên một phong cách hoàn toàn mới và khác biệt.

5 công thức phối đồ giúp bạn tự tin diện quần vải ống rộng, chẳng lo sến súa, lỗi thời - Ảnh 10

Với cách phối này bạn có thể kết hợp cùng túi xách đeo chéo, giày sneaker hoặc cao gót để đi học, làm việc công sở nhé!

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