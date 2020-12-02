3 dự án "khủng" SCG mới trúng thầu có gì nổi bật?

Theo đó, Sunshine Homes giao SCG làm tổng thầu thi công xây dựng đối với các công trình, hạng mục cho 3 dự án trọng điểm mà Sunshine Homes đầu tư và phát triển, đó là: Sunshine Heritage Resort , Sunshine Empire và Sunshine Crystal River . Con số “khủng” 33 nghìn tỷ mới chỉ tính riêng cho xây dựng khiến thị trường đặt câu hỏi, rốt cuộc, 3 dự án mà SCG vừa trúng thầu có điều gì đặc biệt?

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với các doanh nghiệp trước “cơn bão” dịch bệnh Covid trên toàn cầu. Đã có hàng loạt công ty phá sản, nhiều Tập đoàn lớn cũng phải lao đao. Trong bối cảnh đó, thông tin SCG vừa nhận được 3 gói thầu tổng trị giá 33 nghìn tỷ đồng gây chấn động ngành xây dựng nói riêng, bất động sản nói chung, không chỉ chứng tỏ năng lực cạnh tranh đáng gờm của SCG mà còn cho thấy tiềm lực dự án hùng hậu của chủ đầu tư Sunshine Homes (thuộc Sunshine Group).

Sunshine Heritage Resort là gói thầu xây dựng lớn nhất (16 nghìn tỷ) mà Sunshine Homes tin tưởng giao cho SCG làm tổng thầu thi công trong lần này. Thị trường đánh giá đây là một trong những siêu dự án với tổng mức đầu tư lên đến 30 nghìn tỷ đồng, đánh dấu lần đầu tiên thị trường BĐS Việt đón nhận một dự án BĐS nghỉ dưỡng được lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa di sản và cảnh sắc thiên nhiên “có một không hai” của dải đất hình chữ S. Đây cũng là dự án hiếm hoi trên thị trường được định vị bởi các sản phẩm biệt thự “Second home” với sổ đỏ lâu dài, hứa hẹn trở thành “thỏi nam châm” thu hút giới đầu tư, khuấy đảo thị trường.

Một phân khu thuộc dự án Sunshine Heritage Resort với các công trình có thiết kế ấn tượng

Điểm khác biệt của Sunshine Heritage Resort so với các dự án nghỉ dưỡng khác trên thị trường là được phát triển theo mô hình vừa bảo tồn những giá trị văn hóa, truyền thống không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Nơi đây sẽ tái hiện lại những di sản văn hóa đang dần bị mai một do sự phát triển của xã hội. Các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian, múa rối nước, ca trù, hát xẩm… sẽ được phục dựng tại Sunshine Heritage Resort. Đồng thời, dự án vẫn sở hữu những yếu tố của một thành phố nghỉ dưỡng thông minh, thời thượng với đầy đủ những tiện ích đặc quyền thượng lưu như nhà hát, trung tâm nghệ thuật đương đại, 20 công viên chức năng, những con đường đi bộ ven sông, chuỗi bar và nhà hàng sang trọng cùng hàng loạt những dịch vụ cao cấp khác.

Tổ hợp tháp Tài chính – Khách sạn – Trung tâm thương mại Sunshine Empire

Dự án thứ 2 của Sunshine Homes mà SCG vừa trúng thầu với giá trị 11 nghìn tỷ đồng là Tổ hợp Tháp tài chính – Khách sạn – Trung tâm thương mại Sunshine Empire. Có tổng mức đầu tư lên đến 20 nghìn tỷ đồng, Sunshine Empire được các chuyên gia và giới đầu tư địa ốc đánh giá cao nhờ vị trí đắc địa. Dự án tọa lạc ngay trong KĐT Nam Thăng Long - khu vực có tốc độ phát triển nhanh chóng và quy tụ tầng lớp cư dân giàu có bậc nhất Thủ đô. Nơi đây còn nằm sát tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông với sân bay quốc tế Nội Bài và dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm. Khu vực này còn được dự đoán sẽ là tâm điểm sinh sống của cộng đồng chuyên gia nước ngoài dịch chuyển theo làn sóng đầu tư đến Việt Nam trong thời gian tới.

Tổ hợp tháp Tài chính – Khách sạn – Trung tâm thương mại Sunshine Empire

Được xây dựng với kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, Sunshine Empire gây ấn tượng bởi thiết kế mang hình dáng những con tàu vũ trụ đẹp mắt, bề thế. Tâm điểm của dự án là khách sạn 6 sao tiêu chuẩn quốc tế được vận hành và quản lý bởi Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới - Accor Group dưới thương hiệu SLS. Cùng với đó là hệ thống văn phòng cao cấp hạng A được thiết kế sang trọng nhưng vẫn đầy trang nhã, tinh tế, được tích hợp công nghệ hiện đại, là nơi làm việc lý tưởng cho các chuyên viên cấp cao.

Ngoài ra, Sunshine Empire còn có một bộ sưu tập căn hộ khách sạn 5 sao, cung cấp địa điểm lưu trú lý tưởng cho các chuyên gia nước ngoài. Nơi đây cũng có một trung tâm thương mại quốc tế quy tụ những tụ điểm giải trí thời thượng với sàn diễn thời trang đẳng cấp cùng những thương hiệu đình đám nhất thế giới… Tất cả sẽ cùng góp mặt để thỏa mãn nhu cầu mua sắm cao cấp của giới thượng lưu.

Sunshine Crystal River

Dự án thứ ba trong gói thầu mà SCG nhận được lần này là Sunshine Crystal River - Tổ hợp Sky Villas đầu tiên tại Hà Nội. Với tổng mức đầu tư lên đến 12 nghìn tỷ đồng, Sunshine Crystal River sở hữu những ưu điểm nổi trội, thỏa mãn mong muốn, nhu cầu của giới nhà giàu cũng như đáp ứng đầy đủ tiêu chí chuẩn mực khắt khe của bất động sản siêu sang. Và SCG được Sunshine Homes tin tưởng lựa chọn làm tổng thầu thi công với mức 6 nghìn tỷ đồng.

Sunshine Crystal River mang đến không gian sống như nghỉ dưỡng cho cư dân

Những căn Sky Villas của Sunshine Crystal River có diện tích và tiện nghi tương tự biệt thự nghỉ dưỡng. Vì vậy, dòng sản phẩm này của Sunshine Crystal River vốn được định danh ở phân khúc hạng sang, không phải phục vụ số đông. Lấy cảm hứng từ cuộc sống thịnh vượng và phong cách sống vương giả của Châu Âu, Sunshine Crystal River kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng, diện tích rộng rãi của biệt thự đơn lập cùng tiện ích, tầm nhìn không giới hạn từ những căn hộ cao tầng. Sunshine Crystal River tích hợp đầy đủ tiện ích phục vụ mục đích tận hưởng cuộc sống, tạo nên cộng đồng dân cư khép kín giữa lòng đô thị tấp nập.

Một điểm trùng hợp đối với 3 dự án mà SCG vừa trúng thầu đó là cả 3 đều là những dự án mở màn cho các dòng sản phẩm riêng biệt mà Sunshine Homes đang triển khai: Sunshine Empire mở màn cho dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng nội đô, Sunshine Crystal River mở đầu cho dòng biệt thự Sky Villas đẳng cấp, và Sunshine Heritage Resort đánh dấu sự tiên phong của Sunshine Homes trong việc phát triển BĐS nghỉ dưỡng gắn liền với di sản văn hóa. Không chỉ vậy tất cả các dự án này đều được tích hợp công nghệ thông minh 4.0 vốn mang đến cho thượng khách một cuộc sống thời thượng nhất, tiện nghi nhất.

Được biết, đây cũng không phải là lần đầu tiên SCG hợp tác với Sunshine Homes. Trước đó, nhà phát triển BĐS này đã tin tưởng giao cho SCG làm tổng thầu thi công nhiều dự án quy mô lớn như: Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Golden River, Sunshine Diamond River… Hiện SCG là nhà thầu hiếm hoi tại Việt Nam đang triển khai thành công mô hình (Design & Build - D&B) - phương thức triển khai dự án bậc cao, khép kín, chỉ phổ biến ở những nước phát triển. Ngoài ra, SCG đang áp dụng những giải pháp thông minh như giải pháp BIM, thi công full Top – Down… để tối ưu hóa từ kết cấu cho đến thiết kế.

Chia sẻ về lý do tiếp tục lựa chọn SCG làm tổng thầu các công trình trọng điểm, đại diện Sunshine Homes cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao năng lực thi công của SCG qua những dự án công ty đã và đang thực hiện. Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông minh, SCG không chỉ đảm bảo an toàn, chất lượng kỹ mỹ thuật mà còn tối ưu hóa thời gian và chi phí cho chủ đầu tư. Sunshine Homes tin tưởng rằng, cách làm khác biệt của SCG sẽ mang đến hiệu quả cao nhất cho công trình.”