Vụ tàu ngầm Titan mất tích: Bố tỷ phú chưa được tìm thấy, con nuôi vẫn hào hứng xem hòa nhạc, còn chụp ảnh đăng mạng xã hội

Thế giới 22/06/2023 14:36

Hành động này của con nuôi tỷ phú người Anh Hamish Harding nhanh chóng bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Trong khi lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian tìm kiếm 5 hành khách trên tàu lặn Titan bị mất tích ở Bắc Đại Tây Dương gần Canada và Mỹ thì con trai nuôi của một tỷ phú người Anh, người hiện cũng đang mất tích trên chuyến tàu ngầm này, vẫn đến một buổi hòa nhạc và hào hứng đăng ảnh lên mạng xã hội.     

Theo tờ Daily Mail đưa tin ngày 21/5 (giờ địa phương), Brian Szasz, con trai nuôi của tỷ phú người Anh Hamish Harding (58 tuổi), đã chia sẻ một bài báo về vụ tàu lặn Titan mất tích thông qua Twitter của mình vào ngày 19/6 (giờ địa phương) và nói rằng Hamish Harding, cha nuôi của anh, cũng có mặt trong chuyến tàu lặn thám hiểm này.     

Vụ tàu ngầm Titan mất tích: Bố tỷ phú chưa được tìm thấy, con nuôi vẫn hào hứng xem hòa nhạc, còn chụp ảnh đăng mạng xã hội - Ảnh 1
Một tấm ảnh bằng chứng về buổi hòa nhạc mà Brian Szasz - con trai nuôi của tỷ phú người Anh Hamish Harding đã đăng trên mạng xã hội của mình - Ảnh: Twitter/Brian Szasz

Thế nhưng, Brian Szasz cũng đăng tải một số hình ảnh và video về buổi hòa nhạc Blink-182 mà anh tham gia trên Twitter cùng thời điểm. Nhiều người phản hồi rằng họ không hiểu hành vi này vì chưa có thông tin tích cực nào về việc cha nuôi của anh mất tích. Khi biết tin này, rapper nổi tiếng người Mỹ Cardi B và nhiều người khác cũng đã công khai chỉ trích Brian Saaz.      

Tuy nhiên, Brian Szasz trả lời: "Tôi có thể không thoải mái khi ở đây (buổi hòa nhạc), nhưng gia đình tôi sẽ muốn tôi tham gia buổi hòa nhạc của Blink-182 vì Blink-182 là ban nhạc yêu thích của tôi và âm nhạc đã an ủi tôi trong những thời điểm khó khăn này".          

Như thể nhận thức được cuộc tranh cãi này, Brian Szasz ngay lập tức xóa tài khoản Twitter của mình. Tài khoản được Brian Szasz sử dụng hiện hiển thị dưới dạng tài khoản hiện không tồn tại. 

Vụ tàu ngầm Titan mất tích: Bố tỷ phú chưa được tìm thấy, con nuôi vẫn hào hứng xem hòa nhạc, còn chụp ảnh đăng mạng xã hội - Ảnh 2
4 trong 5 người có mặt trên tàu Titan, từ trái sang: Hamish Hardwood, Paul-Henri Nargeolet, Shahaza Darwood và Stockton Rush. Ảnh: Mạng xã hội

Ông Hamish Harding - bố nuôi của Brian Szasz - là doanh nhân và nhà thám hiểm người Anh điều hành Action Aviation, một công ty môi giới máy bay. Năm 2019, Hamish Harding lập kỷ lục bay vòng quanh Trái đất nhanh nhất khi bay vòng quanh Trái đất trong 46 giờ 40 phút 22 giây qua Nam Cực và Bắc Cực, đồng thời năm ngoái ông tham gia chương trình không gian của công ty vũ trụ tư nhân Hoa Kỳ Blue Origin. 

Ngoài ông Hamish Harding, 4 người mất tích cùng ông trên con tàu Titan đi thám hiểm xác tàu Titanic còn có Stockton Rush - người sáng lập OceanGate, Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp Paul và doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai.    

  

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