Chỉ vài tuần trước, nữ sinh này bắt đầu bị đau bụng kinh và được bạn bè khuyên dùng thuốc tránh thai để giảm bớt các triệu chứng.

Theo Daily Mail, Layla Khan đến từ Immingham, Lincolnshire (Anh), đã qua đời vào thứ Tư tuần trước sau khi kết quả CT cho thấy cục máu đông trên não.

Tối thứ Hai tuần trước, Layla Khan bắt đầu la hét trong đau đớn và ngã gục trong phòng tắm ở nhà. Sau đó, gia đình đã đưa Layla Khan đến Bệnh viện Hull Royal.

Layla Khan bắt đầu dùng thuốc vào ngày 25/11 nhưng đến ngày 5/12, cô bắt đầu bị đau đầu và đến cuối tuần cô bắt đầu nôn mửa.

Kết quả chụp CT sọ não phát hiện Layla Khan có cục máu đông trên não. Cô được phẫu thuật khẩn cấp nhưng đã qua đời hai ngày sau đó.

Layla Khan (ngoài cùng bên trái), là con cả trong gia đình có 5 người con và chỉ mới nhập học đại học được vài tháng - Ảnh: Daily Mail

Layla Khan có ba em trai và một em gái, chỉ mới nhập học đại học được vài tháng và được các giảng viên đánh giá là sinh viên Oxford tiềm năng.

Gia đình Layla Khan hiện đã lên tiếng để nâng cao nhận thức về biến chứng hiếm gặp này của việc uống thuốc tránh thai mà họ tin rằng có thể là nguyên nhân gây ra cục máu đông khiến con gái họ tử vong.

Trang web của Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) nêu rõ: "Nguy cơ hình thành cục máu đông là rất nhỏ, nhưng bác sĩ sẽ kiểm tra xem bạn có các yếu tố nguy cơ nhất định hay không trước khi kê đơn thuốc tránh thai".