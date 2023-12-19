Một nữ sinh 16 tuổi đã tử vong vì cục máu đông trong não chỉ vài tuần sau khi bắt đầu dùng thuốc tránh thai để giảm đau bụng kinh.
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Theo Daily Mail, Layla Khan đến từ Immingham, Lincolnshire (Anh), đã qua đời vào thứ Tư tuần trước sau khi kết quả CT cho thấy cục máu đông trên não.
Chỉ vài tuần trước, nữ sinh này bắt đầu bị đau bụng kinh và được bạn bè khuyên dùng thuốc tránh thai để giảm bớt các triệu chứng.
Layla Khan bắt đầu dùng thuốc vào ngày 25/11 nhưng đến ngày 5/12, cô bắt đầu bị đau đầu và đến cuối tuần cô bắt đầu nôn mửa.
Tối thứ Hai tuần trước, Layla Khan bắt đầu la hét trong đau đớn và ngã gục trong phòng tắm ở nhà. Sau đó, gia đình đã đưa Layla Khan đến Bệnh viện Hull Royal.
Kết quả chụp CT sọ não phát hiện Layla Khan có cục máu đông trên não. Cô được phẫu thuật khẩn cấp nhưng đã qua đời hai ngày sau đó.
Layla Khan có ba em trai và một em gái, chỉ mới nhập học đại học được vài tháng và được các giảng viên đánh giá là sinh viên Oxford tiềm năng.
Gia đình Layla Khan hiện đã lên tiếng để nâng cao nhận thức về biến chứng hiếm gặp này của việc uống thuốc tránh thai mà họ tin rằng có thể là nguyên nhân gây ra cục máu đông khiến con gái họ tử vong.
Trang web của Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) nêu rõ: "Nguy cơ hình thành cục máu đông là rất nhỏ, nhưng bác sĩ sẽ kiểm tra xem bạn có các yếu tố nguy cơ nhất định hay không trước khi kê đơn thuốc tránh thai".
Nguy hiểm khi dùng thuốc tránh thai
Thuốc tránh thai, chứa các phiên bản nhân tạo của nội tiết tố nữ estrogen và progesterone - hai nội tiết được sản xuất tự nhiên trong buồng trứng.
Biện pháp tránh thai cố gắng ngăn chặn tinh trùng gặp trứng thường bằng cách ngăn tinh trùng và trứng cách xa nhau hoặc ngừng rụng trứng.
Có một số rủi ro liên quan đến việc sử dụng thuốc tránh thai, nhưng đây là những rủi ro nhỏ.
Một số mối nguy hiểm bao gồm:
- Tăng huyết áp
- Tác dụng phụ tạm thời như nhức đầu, buồn nôn, đau ngực và thay đổi tâm trạng
- Cục máu đông: Estrogen trong thuốc có thể khiến máu dễ đông hơn, có thể gây huyết khối tĩnh mạch sâu, tắc mạch phổi, đột quỵ hoặc đau tim
- Ung thư: Thuốc có thể làm tăng nhẹ nguy cơ phát triển ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, 10 năm sau khi ngừng dùng thuốc tránh thai, nguy cơ này sẽ trở lại bình thường.
Nguồn: Hướng dẫn tránh thai Dịch vụ y tế quốc gia (NHS)