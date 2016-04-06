Sốc: 1/50 ông bố đang nuôi con của người khác mà không biết

Một nghiên cứu gây sốc vừa tiết lộ cứ 1 trên 50 ông bố người Anh đang nuôi con của người khác mà không biết. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn dự kiến.

Theo Daily Mail, nghiên cứu này được tiến sĩ di truyền học tiến hóa Maatern Larmuseau của Đại học KU Leuven (Bỉ) thực hiện. Trước đó, nhiều nghiên cứu cho biết con số này có thể chiếm tới 10%, song các nhà khoa học lại cho rằng tỷ lệ này có thể nằm từ 1-2%.

Tác giả nghiên cứu nhận xét: “Tỷ lệ lang chạ thấp trong dân số đương đại và cổ đại thách thức quan niệm trước đây cho rằng phụ nữ thường đi ngủ lang để kiếm gen tốt cho con cái của họ”.

Tiến sĩ Larmuseau và đồng nghiệp cũng tỏ ra ngạc nhiên với tỷ lệ ông bố ‘tò vò mà nuôi con nhện’ khá thấp này.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy cứ 1/10 trẻ em có 1 ông bố khác so với người được cho là bố hiện tại. Trong khi đó, một số nhóm quyền lợi của các ông bố tại Úc đã kêu gọi kiểm tra ADN bắt buộc cho tất cả trẻ em khi sinh ra mà không cần sự cho phép của bà mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-1-50-ong-bo-dang-nuoi-con-cua-nguoi-khac-ma-khong-biet-78790.html