Mới đây, một người phụ nữ khoảng 80 tuổi đi hái dương xỉ ở đảoJeju được phát hiện đã mất tích, 4 ngày sau khi một người phụ nữ khoảng 60 tuổi được báo cáo mất tích.

Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), Trụ sở An toàn và Cứu hỏa đảo Jeju ngày 9/4 thông báo, cảnh sát nhận được báo cáo vào khoảng 18h43 chiều ngày 8/4 rằng A., một phụ nữ khoảng 80 tuổi, ra ngoài hái dương xỉ vào buổi sáng nhưng mất liên lạc và không thấy trở về nhà.

Cây Dương xỉ trên đảo Jeju - Ảnh: Chosun Ilbo

Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và chính quyền thành phố Jeju đang triển khai khoảng 140 người để tìm kiếm ở khu vực Seogwang-ri, Andeok-myeon, Seogwipo-si, nơi được báo cáo về người phụ nữ mất tích.

Lực lượng chức năng lên phương án tìm kiếm một phụ nữ khoảng 80 tuổi mất tích khi đi hái dương xỉ ở Seogwang-ri, Andeok-myeon, Seogwipo-si - Ảnh: Trụ sở An toàn và Cứu hỏa đảo Jeju

Trước đó, ngày 2/4, B., một phụ nữ khoảng 60 tuổi ở Jeju cũng được báo cáo mất tích khi đang hái dương xỉ. B sau đó được lực lượng cứu hỏa tìm thấy và hỗ trợ trở về nhà. Tiếp đó, B., một người đàn ông khoảng 60 tuổi, đi hái dương xỉ và được phát hiện đã tử vong vào khoảng 10h40 ngày 5/4 trên cánh đồng ở Songdang-ri, Gujwa-eup, Jeju-si, 4 ngày sau khi B. được phát hiện mất tích.

Tại đảo Jeju, trong 5 năm qua (2019-2023), đã có 190 báo cáo về việc người dân bị mất tích khi hái dương xỉ. Trụ sở An toàn và Cứu hỏa đảo Jeju kêu gọi người dân cẩn thận về các tai nạn an toàn do "đi lạc" khi người dân đi hái cây dương xỉ đang vào mùa.

