Người đàn ông nhiều lần đột nhập nhà, nghe lén giọng nói của phụ nữ chỉ vì 'khát tình'

Một người đàn ông ở độ tuổi 40 liên tục đột nhập vào nhà ở của phụ nữ vì lén nghe giọng nói của họ do rối loạn lệch lạc 'chuyện ấy' đã bị kết án tù.

Ngày 3/10, thẩm phán Lim Young-sil của Tòa án quận Gwangju đã kết án ông A. (42 tuổi) - người bị truy tố tội "xâm phạm trái phép" - 1 năm tù giam.

Vào tháng 5/2023, ông A. bị truy tố tội đột nhập vào nhà phụ nữ sống trong khu vực ở Dong-gu, Gwangju bốn lần, trong đó có việc trèo tường và nhìn vào bên trong qua cửa sổ để bí mật nghe giọng nói của người phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2014, ông A. cảm thấy thỏa mãn tình dục khi nghe phụ nữ nói chuyện hoặc nhìn trộm qua cửa sổ nên đã nhiều lần đột nhập vào nhà nhiều căn hộ để nghe lén giọng nói của phụ nữ.

Đặc biệt, khi phát hiện một căn nhà được cho là có nữ giới sinh sống, ông A. có cảm giác thôi thúc ham muốn thỏa mãn tình dục nên thường xuyên nhìn qua cửa sổ tầng 1, đứng sát bức tường bên ngoài nơi có cửa sổ hoặc lén nghe giọng nữ từ bên trong vọng ra hay.

Ảnh minh họa: Internet

Ông A có tiền sử bị phạt 2 lần về tội danh tương tự, và lại phạm tội dù đã được hưởng án treo vào đầu năm nay.

Tháng 5/2023, ông A. bị một cảnh sát phát hiện khi đang rình mò quanh một khu nhà ở và nhận cảnh cáo nhưng anh vẫn không ngừng tìm đột nhập vào nhà có phụ nữ sống để nghe lén giọng nói của họ.

Thẩm phán Lim cho biết: “Tính chất tội phạm là không tốt nhưng xét đến việc ông A. phải nuôi người vợ nhập cư và đứa con trai khuyết tật, nên được tuyên án một năm tù giam”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-nhieu-lan-ot-nhap-nha-nghe-len-giong-noi-cua-phu-nu-chi-vi-khat-tinh-621137.html