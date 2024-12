Theo thông tin từ Bangkok Post, ào ngày 8/12, thông tin Ping Chayada qua đời khiến showbiz Thái Lan chấn động. Mẹ nữ ca sĩ - bà Chanthakan Prawhom kể rằng con gái bắt đầu than phiền về những cơn đau vai, cổ dai dẳng từ tháng 10. Bản thân bà cũng là 1 chuyên gia massage, nhưng vì vừa mới trải qua phẫu thuật nên không thể massage cho con gái. Vì vậy, Ping Chayada đã nhờ bạn trai đưa đến 1 tiệm massage truyền thống, ở trung tâm thành phố Udon Thani (Thái Lan) để trị liệu.

Theo thông tin từ tờ Khaosod, đến chiều 9/12, báo Khaosod dẫn lời Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan - ông Somsak Thepsuthin - khẳng định nữ ca sĩ Ping Chayada qua đời không phải vì massage (xoa bóp) mà do viêm tủy sống.

Gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho Ping Chayada

Ông Somsak cho biết đã nhận được báo cáo đầy đủ. Theo đó, nạn nhân đã có triệu chứng đau nhức kéo dài từ ngày 5/10 và đã đến bệnh viện vào ngày 28/10. Trong khoảng thời gian này, cô đã nhập viện và xuất viện nhiều lần, thực hiện chụp X-quang và MRI.

Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan khẳng định kết quả kiểm tra cho thấy cái chết của nữ ca sĩ không liên quan đến massage Thái truyền thống. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn tạo sự công bằng cho các bên.

Ca sĩ Ping Chayada được khẳng định qua đời do viêm tủy sống

Ông Somsak nói thêm rằng, từ ngày 6/11 đến 11/11, Ping Chayada được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Udon Thani. Bác sĩ phát hiện cô bị yếu tay và chân nên tiến hành chụp MRI bổ sung và xác nhận rằng không có gãy hoặc trật xương cổ.

Khi thực hiện xét nghiệm dịch tủy sống, các bác sĩ kết luận cô mắc bệnh viêm tủy sống. Sau đó, cô được điều trị bằng thuốc và các triệu chứng đã cải thiện, bác sĩ cho cô về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sau một tuần, cô tiếp tục xuất hiện triệu chứng co giật cơ thể. Đến ngày 22/11, tình trạng co giật nghiêm trọng hơn, cơ thể cô cũng yếu dần, phải nhập viện điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Udon Thani. Ping Chayada sau đó bị sốc do nhiễm trùng huyết và qua đời vào ngày 8/12.