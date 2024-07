Nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi, được phát hiện đã chết nhiều ngày trong nhà.

Theo ET Today đưa tin, một trường hợp tử vong được báo cáo tại một căn hộ trên đường Yinghua, quận Xitun, thành phố Đài Trung vào khoảng 14h ngày 16/7.

Cụ thể, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, bị nghi vắng mặt trong nhiều ngày. Khi cảnh sát và người thân yêu cầu dẫn thợ khóa đến phá cửa thì bàng hoàng khi phát hiện ra người đàn ông đã chết và thi thể được tìm thấy trong nhà.

Ảnh minh họa: Istock

Thông tin ban đầu cho thấy người đàn ông sống một mình trong căn hộ cho thuê ở đây, tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy sự can thiệp từ bên ngoài nào, loại trừ khả năng nạn nhân tử vong do bệnh tật hoặc các yếu tố ngẫu nhiên khác, vẫn cần tiếp tục điều tra, làm rõ. Thông tin ban đầu cho thấy, cơ quan công an đã liên hệ với gia đình nạn nhân và đang khẩn trương đến trụ sở công an để làm rõ vụ việc.

