Đến khi cô gái không thể chịu đựng nổi cảnh này nên đã lấy hết can đảm bỏ trốn khỏi ngôi nhà ám ảnh mình suốt thời gian qua.

Theo Sinchew: Một cô gái 17 tuổi ở Indonesia bị cha ruột, ông nội và chú cưỡng hiếp tập thể trong 5 ngày liên tiếp. Cô sau đó lấy hết can đảm nhân cơ hội bỏ trốn và trình báo tội ác.

Theo báo cáo của Kompas của Indonesia, vụ việc kinh hoàng này xảy ra ở Molifen, Đông Java, Indonesia. Khi cô gái 17 tuổi trình báo cảnh sát, cô khai rằng mình bị 3 thành viên trong gia đình cưỡng hiếp tập thể mỗi ngày.

Cô gái tiết lộ, ngoài việc bị cha ruột cưỡng hiếp, cô còn bị ông nội và chú ruột cưỡng hiếp tập thể.

Theo báo cáo, cha mẹ cô gái đã ly hôn khi cô còn nhỏ, mẹ ruột của cô đã tái hôn và không còn quan tâm đến hoàn cảnh của con gái từ nhiều năm trước.

Cô gái cho biết, cô đã bị cha ruột, ông nội và chú của mình cưỡng hiếp tập thể trong 5 ngày liên tiếp từ ngày 1 đến ngày 5/8.

"Sáng sớm, khi cô gái vẫn đang ngủ, ban đầu cô bị ông nội, sau đó là chú của cô cưỡng hiếp vào khoảng 9 giờ tối và sau đó là cha ruột của cô vào sáng sớm."

Cuối cùng, đến ngày 6/8, khi bố, ông và chú đều không có ở nhà, cô gái lấy hết can đảm chạy trốn đến đồn công an để trình báo tội ác.

Cô gái chỉ ra rằng cô không còn sẵn sàng bị sử dụng như một công cụ để giải phóng ham muốn của mình và liên tục bị xúc phạm, đe dọa khiến cô ngại nói ra sự thật.

Cô cho biết, trước đó cô đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc nhưng tiếc là không thể tiếp tục trình báo do thiếu nhân chứng và không mang theo CMND. May mắn thay, cảnh sát đã vào cuộc và mẹ ruột của cô đã ra tay được triệu tập để làm chứng trước tòa.

