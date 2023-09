Clip: Cậu bé 9 tuổi bị kéo 1 chân vào thang cuốn và cái kết không ai ngờ đến

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh 1 bé trai trượt ngã và bị kéo chân vào thang cuốn tại 1 trung tâm mua sắm khiến người xem hết sức kinh hoàng.

Trong thời gian gần đây, những vụ tai nạn với thang cuốn thường xuyên xảy ra, nhất là với trẻ em. Đoạn clip vừa xuất hiện trên mạng ghi lại toàn bộ vụ việc 1 bé trai bị cuốn chân vào thang máy trong 1 trung tâm mua sắm tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Cậu bé đã đùa giỡn và đứng sai tư thế khi di chuyển bằng thang cuốn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Cuối cùng, sau vài tiếng đồng hồ nỗ lực, đội cứu hộ đã đưa cậu bé ra ngoài an toàn mà không hề xảy ra tổn thương lớn nào trên cơ thể. Đây được xem là điều vô cùng kì diệu và khiến mọi người chứng kiến vụ việc đều bất ngờ.

(Nguồn: Dailymail)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-cau-be-9-tuoi-bi-keo-1-chan-vao-thang-cuon-va-cai-ket-khong-ai-ngo-den-200580.html