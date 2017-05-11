Clip: Cậu bé 9 tuổi bị kéo 1 chân vào thang cuốn và cái kết không ai ngờ đến

Thế giới 11/05/2017 15:44

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh 1 bé trai trượt ngã và bị kéo chân vào thang cuốn tại 1 trung tâm mua sắm khiến người xem hết sức kinh hoàng.

Trong thời gian gần đây, những vụ tai nạn với thang cuốn thường xuyên xảy ra, nhất là với trẻ em. Đoạn clip vừa xuất hiện trên mạng ghi lại toàn bộ vụ việc 1 bé trai bị cuốn chân vào thang máy trong 1 trung tâm mua sắm tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh.

 

Cậu bé đã đùa giỡn và đứng sai tư thế khi di chuyển bằng thang cuốn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Clip: Cậu bé 9 tuổi bị kéo 1 chân vào thang cuốn và cái kết không ai ngờ đến - Ảnh 1
Cậu bé đùa giỡn và đứng sai tư thế khi di chuyển trên thang cuốn.

Clip: Cậu bé 9 tuổi bị kéo 1 chân vào thang cuốn và cái kết không ai ngờ đến - Ảnh 2
Sau cú ngã, tay của cậu bé cố níu vào thanh vịn nhưng phần chân trái vẫn bị cuốn xuống phía dưới.

Clip: Cậu bé 9 tuổi bị kéo 1 chân vào thang cuốn và cái kết không ai ngờ đến - Ảnh 3
Ngay sau khi phát hiện cậu bé bị kẹt vào thang cuốn, một người phụ nữ được cho là mẹ của nạn nhân chạy đến ra sức kéo cậu ra ngoài.

Clip: Cậu bé 9 tuổi bị kéo 1 chân vào thang cuốn và cái kết không ai ngờ đến - Ảnh 4
Vài giây sau đó, nhiều người xung quanh chạy đến cố gắng đưa cậu bé ra ngoài nhưng vẫn không thành công. 

Cuối cùng, sau vài tiếng đồng hồ nỗ lực, đội cứu hộ đã đưa cậu bé ra ngoài an toàn mà không hề xảy ra tổn thương lớn nào trên cơ thể. Đây được xem là điều vô cùng kì diệu và khiến mọi người chứng kiến vụ việc đều bất ngờ. 

(Nguồn: Dailymail)

 

 

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