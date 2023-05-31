Chuyến bay của Vietnam Airlines đi quốc tế quay lại điểm xuất phát sau gần 40 phút bay

Thế giới 31/05/2023 14:15

Sáng này 31/5, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đi Incheon (Hàn Quốc), hạ cánh xuống lại sân bay Đà Nẵng do lỗi máy bay.

Chiều 31/5 (giờ địa phương), Yonhap News đưa tin, một chiếc máy bay chở hành khách của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Đà Nẵng đi Incheon (Hàn Quốc) đã quay trở lại vào rạng sáng sớm ngày 31/5 do lỗi thân máy bay.

Chuyến bay của Vietnam Airlines đi quốc tế quay lại điểm xuất phát sau gần 40 phút bay - Ảnh 1
Một máy bay chở khách của hãng hàng không Vietnam Airlines - Ảnh: Yonhap News, minh họa

Theo Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam và Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, chuyến bay VN430 của Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 0h05 phút cùng ngày đã hạ cánh xuống lại sân bay lúc 0h44 phút, khoảng 40 phút sau khi cất cánh do lỗi máy bay.   

Tổng cộng có 131 người trên máy bay, trong đó có 124 người nước ngoài. Được biết, hầu hết hành khách trên chuyến bay là người dân và khách du lịch Hàn Quốc. Hành khách chịu cảnh chờ đợi qua đêm tại sân bay Đà Nẵng

Chuyến bay thay thế đi Incheon rời sân bay Đà Nẵng lúc 8h15 cùng ngày.

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Hình ảnh nữ tiếp viên xử lý sự cố trên máy bay đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người.

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Từ khóa:   lỗi máy bay sân bay Đà Nẵng sân bay Incheon

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