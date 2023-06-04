Cháy rừng Hành Sơn, sơ tán khẩn cấp khách du lịch

Lực lượng cứu hỏa địa phương được điều động đến nhưng rất khó dập lửa do địa hình cao, hiểm trở.
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Ngày 3/6, Yonhap News đưa tin, một đám cháy bùng phát ở Hành Sơn, một trong năm ngọn núi thiêng nổi tiếng của Trung Quốc, khách du lịch đã được sơ tán khẩn cấp.
Lực lượng cứu hỏa địa phương được điều động đến nhưng rất khó dập lửa do địa hình cao, hiểm trở.
Chính quyền địa phương đã chặn lối vào núi sau khi sơ tán những người leo núi.
Một người dân trong khu vực cho biết: “Đến 12h trưa, ngọn lửa lan rộng và khói bốc lên từ đỉnh núi".
Hành Sơn nằm trong khu Nam Nhạc của Ngũ Nhạc cách trung tâm thành phố Hành Dương, Hồ Nam, Trung Quốc 50 km, đây thuộc một trong 5 ngọn núi lớn của Trung Quốc. Núi Hành Sơn tạo thành bởi đá hoa cương, vách đá dựng đứng, có hình thù kỳ quái, gồm 72 đỉnh núi lớn nhỏ.
Có rất nhiều du khách đến tham quan vì cảnh đẹp và kiến trúc ngôi đền kỳ quái được xây dựng bên vách núi. Hành Sơn cũng được chỉ định trở thành là một điểm thu hút khách du lịch quốc gia của Trung Quốc vào năm 1982.