Cháy rừng Hành Sơn, sơ tán khẩn cấp khách du lịch

Lực lượng cứu hỏa địa phương được điều động đến nhưng rất khó dập lửa do địa hình cao, hiểm trở.

Ngày 3/6, Yonhap News đưa tin, một đám cháy bùng phát ở Hành Sơn, một trong năm ngọn núi thiêng nổi tiếng của Trung Quốc, khách du lịch đã được sơ tán khẩn cấp.

Lực lượng cứu hỏa địa phương được điều động đến nhưng rất khó dập lửa do địa hình cao, hiểm trở.

Chính quyền địa phương đã chặn lối vào núi sau khi sơ tán những người leo núi.

Một người dân trong khu vực cho biết: “Đến 12h trưa, ngọn lửa lan rộng và khói bốc lên từ đỉnh núi".

Núi Hành Sơn, Trung Quốc - Ảnh: Wikipedia

Hành Sơn nằm trong khu Nam Nhạc của Ngũ Nhạc cách trung tâm thành phố Hành Dương, Hồ Nam, Trung Quốc 50 km, đây thuộc một trong 5 ngọn núi lớn của Trung Quốc. Núi Hành Sơn tạo thành bởi đá hoa cương, vách đá dựng đứng, có hình thù kỳ quái, gồm 72 đỉnh núi lớn nhỏ.

Có rất nhiều du khách đến tham quan vì cảnh đẹp và kiến ​​trúc ngôi đền kỳ quái được xây dựng bên vách núi. Hành Sơn cũng được chỉ định trở thành là một điểm thu hút khách du lịch quốc gia của Trung Quốc vào năm 1982.

Cháy lớn tại toà nhà Bưu điện hàng trăm năm tuổi ở Philippines Được xây dựng vào năm 1926 do kiến trúc sư nổi tiếng Juan Marocs Arellano thiết kế. Trận hỏa hoạn thiêu rụi các bưu phẩm như bưu kiện, thư từ, tem sưu tập trong bưu điện và dự tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

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