Bố quặn tim, tức tốc báo cảnh sát khi thấy hành động của bảo mẫu làm với con trai 6 ngày tuổi qua camera

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, hôm nay 7/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp rìa phía Nam nên ở Nam Bộ có mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.