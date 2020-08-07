Bố quặn tim, tức tốc báo cảnh sát khi thấy hành động của bảo mẫu làm với con trai 6 ngày tuổi qua camera

Thế giới 07/08/2020 15:49

Sau khi xem camera theo dõi, người bố phát hiện con trai 6 ngày tuổi bị bảo mẫu bạo hành nên nhanh chóng tìm đến công ty môi giới và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện nay, nhiều gia đình chọn cách thuê bảo mẫu chăm con vì các cặp vợ chồng trẻ phải đi làm kiếm tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm được người làm có tâm, tận tụy chăm sóc con mình. Đã có không ít trường hợp trẻ bị bảo mẫu bạo hành gây xôn xao dư luận.

Mới đây nhất, vụ việc một bé trai 6 ngày tuổi bị bạo hành dã man được mọi người đặc biệt quan tâm. Cụ thể, vợ chồng anh Tian ở quận Sa Hà, thành phố Đình Hà, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) nhờ công ty môi giới giới thiệu bảo mẫu. Sau đó, người phụ nữ họ Wang đã đến nhà vợ chồng anh Tian làm.

Ban đầu, mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường, bà Wang không có biểu hiện gì lạ. Tuy nhiên, vào ngày 1/8 vừa qua, anh Tian mở điện thoại theo dõi camera trong nhà thì phát hiện con trai 6 ngày tuổi của mình bị người phụ nữ 50 tuổi đánh đập thẳng tay.

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Vụ việc bé 6 ngày tuổi bị bảo mẫu bạo hành gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Theo nội dung đoạn clip đang gây bão mạng xã hội, bảo mẫu bế bé trai trên tay. Sau đó, vì không dỗ được bé nín khóc, bà Wang đã vứt mạnh bé lên giường rồi đánh, tát vào người em.

Khi sự việc bị phanh phui, vợ anh Tian khẳng định, chị từng bắt quả tang người giúp việc đánh con mình. Theo chia sẻ của người bố, bà bảo mẫu đã đánh vào tay, chân và mông của con mình. Chưa hết, bà ta còn quăng quật đứa trẻ như búp bê.

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Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Sáng 3/8, anh Tian đã cùng anh trai đến công ty môi giới khiếu nại hành vi dã man của bảo mẫu. Tuy nhiên, trong lúc đối chất, giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn. Thấy người phụ nữ muốn rời đi, anh Tian đã đập phá chiếc xe khiến người phụ nữ này sợ hãi phải nhập viện kiểm tra. Sau đó, gia đình cũng đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra, xử lý vụ việc.

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Từ khóa:   Trung Quốc bảo mẫu bạo hành trẻ trẻ sơ sinh bị bạo hành

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