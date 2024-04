Cảnh sát cho biết nữ sinh được cho là giữ im lặng về lý do cô bỏ nhà đi, cảnh sát dự kiến tìm hiểu thêm thông tin chi tiết ngay khi nữ sinh này ổn định.

Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), một nữ sinh cấp hai 13 tuổi mất tích khỏi Gwangju và không rõ tung tích đã được tìm thấy ba ngày sau đó tại một biệt thự ở Icheon, tỉnh Kyunggi-do. Cảnh sát đang điều tra người đàn ông đã cung cấp căn biệt thự nơi nữ sinh cấp hai này ở.

Theo Sở cảnh sát Nam Gwangju thông tin vào ngày 17/4, Oh Yang (13 tuổi), người được gia đình thông báo mất tích hôm 15/4, được tìm thấy trong một biệt thự ở Icheon, Georgia-do vào khoảng 11h30 sáng 17/4.

Oh Yang (13 tuổi), người được gia đình thông báo mất tích hôm 15/4 - Ảnh: Trung tâm tìm kiếm trẻ em mất tích, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc

Oh Yang ở một mình trong căn biệt thự ở Icheon, tỉnh Kyunggi-do và sức khỏe của cô được cho là không ở tình trạng đặc biệt nào. Được biết, căn biệt thự Oh Yang ở không phải là nhà của người thân.

Oh Yang bắt xe buýt từ Juwol-dong, Nam-gu, Gwangju vào khoảng 12h20 trưa ngày 15/4, xuống gần Đại học Quốc gia Chonnam và không trở về nhà. Cảnh sát đã phát lệnh tìm người mất tích vào lúc 19 giờ tối ngày 15/4 và tiếp tục điều tra bằng cách trích xuất đoạn phim camera quan sát từ bên trong chiếc xe buýt mà Oh Yang đi.

Cảnh sát xác nhận rằng Oh Yang đang đến thành phố Icheon thông qua Bến xe buýt tốc hành Gwangju và xác định nơi ở cuối cùng của cô. Cảnh sát cho biết tiến hành điều tra người đàn ông đã giới thiệu Oh Yang đến nơi ở.

Oh Yang được cho là giữ im lặng về lý do cô bỏ nhà đi đến tỉnh Kyunggi. Cảnh sát dự kiến tìm hiểu thêm thông tin chi tiết ngay khi Oh Yang ổn định.

