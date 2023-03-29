20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc

Thế giới 29/03/2023 22:17

Nếu bạn là người bận rộn, ít có thời gian chăm sóc nhưng vẫn muốn có không gian sống xanh cho ngôi nhà của mình? Tham khảo ngay 20 loại cây trồng lý tưởng trong bài viết bên dưới nhé.

Cùng xem bên dưới đây để biết 20 loại cây trồng trong nhà thích hợp cho người bận rộn.

1. Cây lô hội

Bạn không cần nhiều không gian cho chậu cây nhỏ này. Tương tự như xương rồng, loài cây mọng nước này phát triển tốt nhất trong điều kiện khô ráo, có ánh sáng đầy đủ. Chỉ cần đảm bảo cây được tưới từ hai đến bốn tuần một lần hoặc khi chạm vào thấy đất khô hoàn toàn.

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20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 2
Cây lô hội được trồng trong chiếc chậu nhỏ xinh xắn nhìn rất đẹp mắt, có thể hút lọc không khí,chế biến thực phẩm Ảnh minh họa: Internet

2. Cây thường xuân

Đây là loại cây luôn xanh quanh năm, có thể làm giảm phấn hoa, bụi và thậm chí cả các chất gây ung thư như benzen và formaldehyde. Chỉ cần cung cấp ánh sáng gián tiếp (ánh sáng được khuếch tán qua môi trường khác như đám mây, tấm rèm) và tưới nước mỗi tuần một lần, và bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích đi kèm với không khí trong lành, khử độc.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 3

3. Cây trầu bà (tên gọi khác là hoàng tâm diệp)

Loại cây nhiệt đới này không cần chăm sóc nhiều mà ít bị sâu bệnh. Cây trầu bà cũng có thể làm giảm các chất gây ô nhiễm không khí phổ biến và phát triển tốt trong môi trường thiếu sáng. Điều này khiến cây trầu bà trở thành loại cây lý tưởng trong môi trường văn phòng. 

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 4

4. Cây Hoya tim (cây trái tim, lan ẩm cù trái tim)

Bạn có muốn bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu? Hãy thổ lộ điều đó với loài cây này. Hoya tim được biết đến với cái tên cây trái tim hoặc lan cẩm cù trái tim vì những chiếc lá hình trái tim của nó, loài cây mọng nước đáng yêu này ít phải chăm bón nhiều, thân thiện với vật nuôi và là món quà ngọt ngào cho bất kỳ người nào đang bị ám ảnh bởi thực vật.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 5
Cây Hoya tim có hình dáng như hình trái tim, thường được trang trí tại nhà hàng, quán cafe hay làm quà tặng người yêu. Ảnh minh họa: Internet

5. Cây dương xỉ rắn chuông

Cây dương xỉ rắn chuông được coi là một trong những loại cây dễ trồng nhất trong họ Calathea. Cây lâu năm bắt mắt này thể hiện một hiện tượng thú vị có tên là nyctinasty—các lá của nó khép lại vào ban đêm (như thể đang cầu nguyện) và sau đó mở ra vào ban ngày. Cây không chỉ đặc biệt và dễ chăm sóc mà còn thân thiện với vật nuôi.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 6

Cây dương xỉ rắn chuông là loài thực vật thân thảo thuộc họ Calathea, thân và lá cây mọng nước, dễ chăm sóc. 

Ảnh minh họa: Internet

6. Cây sen đá

Sen đá thường được gọi là đá sống vì chúng trông giống như những viên đá đầy màu sắc. Trong suốt mùa hè và mùa đông, sen đá ở trạng thái không hoạt động, điều này cho phép chúng trải qua nhiều tháng với rất ít hoặc không có nước. Loại cây độc đáo, ít phải chăm sóc này tạo nên sự bổ sung thú vị, kỳ quặc cho bất kỳ ngôi nhà nào.

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Cây sen đá thuộc dòng thực vật mọng nước,  thích nghi với mọi khí hậu, địa hình và không cần chăm sóc thường xuyên. Ảnh minh họa: Internet

7. Cây không khí

Cây không khí có thể sống ở hầu hết mọi nơi có ánh sáng tốt với một chút độ ẩm, và rất tuyệt nếu bạn không muốn xử lý đất hoặc chậu. Đúng với tên gọi, cây chỉ cần hấp thụ không khí và hơi nước qua lá cây là đã có thể tồn tại.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 8
Cây không khí, cây chỉ cần hấp thụ không khí và hơi nước qua lá cây là đã có thể tồn tại. Ảnh minh họa: Internet

8. Cây kim tiền

Cây kim tiền thật tuyệt vời vì nó là loại cây chịu hạn. Ở một số nền văn hóa, người ta tin rằng loại cây này lôi cuốn tình bạn và sự thịnh vượng. Điều này làm cho cây kim tiền trở thành một món quà tân gia hoàn hảo.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 9
Cây kim tiền là loại cây phong thủy được nhiều gia đình lựa chọn trồng quanh nhà. Ảnh minh họa: Internet

9. Cây dương xỉ tổ chim

Dương xỉ tổ chim có hình dạng độc đáo, phát triển mạnh trong môi trường có ánh sáng trung bình, gián tiếp và ẩm ướt. Loại cây hoàn hảo để đặt bên cạnh vòi hoa sen trong nhà của bạn.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 10
Cây dương xỉ tổ chim có thân ngắn, lá mọc tỏa tròn từ gốc, rất dễ chăm sóc. Ảnh minh họa: Internet

10. Cây nhện

Cây nhện phát triển tốt nhất dưới ánh nắng mặt trời bán phần, gián tiếp. Một điều thú vị về loài cây này nữa là bạn có thể tách gốc để tạo ra thật nhiều cây con khác chỉ từ 1 chậu cây.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 11

Cây dây nhện là loại cây có hình dáng đẹp. Vì vậy thường được trồng trong sân vườn, hoặc trang trí văn phòng. Ảnh minh họa: Internet

11. Cây Peperomia (cây trường sinh)

Cây Peperomia ưa thích sống trong bầu đất thoáng khí và thoát nước tốt. Vì vậy nó không phù hợp với bạn nếu bạn không may mắn có trần nhà cao ngất trời trong căn hộ studio nhỏ của mình. Loại cây này cũng có thể cho ra vài hoa mỗi năm một lần.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 12

Cây trường sinh còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như cây sống đời, cây lá bông, đả bất tử, diệp sinh căn Ảnh minh họa: Internet

12. Cây bạch mã hoàng tử

Là một trong những loại cây dễ sống nhất trong mùa đông. Cây bạch mã hoàng tử phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và thậm chí có thể sống sót nếu bạn quên tưới nước vài lần. Thêm vào đó, những chiếc lá dày, tuyệt đẹp của nó tạo ra tiếng ‘pụp pụp’ vui tai quanh năm.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 13
Cây bạch mã hoàng tử có nguồn gốc từ rừng rậm nhiệt đới nên quen thuộc với môi trường râm mát, có thể đặt trong nhà. Ảnh minh họa: Internet

13. Cây huyết giác Madagascar

Đây là một trong những loại cây dễ chăm sóc nhất vì nó có thể phát triển tốt ở nơi hầu như không có ánh sáng. Tuy nhiên, loại cây này có thể gây hại cho vật nuôi (vì những tán lá sắc nhọn) nên sẽ không thích hợp cho những bạn có nuôi thú cưng ở nhà.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 14

Huyết giác Madagascar là loại cây dễ chăm sóc vì nó có thể phát triển tốt ở môi trường hầu như không có ánh sáng. Ảnh minh họa: Internet

14. Cây cà phê (coffee plant)

Loại cây xinh xắn này có mùi thơm tuyệt vời và cực kỳ dễ chịu trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, vì dễ bị khô héo nên bạn hãy tưới nước thường xuyên cho nó.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 15
Cây cà phê có cành thon dài, lá cuống ngắn, xanh đậm, hình oval. Mặt trên lá có màu xanh thẫm, mặt dưới xanh nhạt hơn. Ảnh minh họa: Internet

15. Cây cau tiểu trâm

Bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong khu vườn nhiệt đới của riêng mình khi mua cây cau tiểu trâm. Và vì chỉ cần tưới nước vài tuần một lần, nên việc xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc bạn phải bay vào rừng nhiệt đới.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 16
Cau tiểu trâm mang ý nghĩa vô cùng tích cực, đại diện cho sức sống mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

16. Cây xương rồng Giáng sinh

Bạn đang tìm kiếm một loại cây phát triển mạnh khi không có nhiều thời gian chăm sóc và muốn có một màu sắc vui tươi vượt trội so với màu xanh lá thông thường? Cây xương rồng Giáng sinh là lựa chọn tốt nhất của bạn. Loài cây này thường được bán ngay trước lễ Giáng sinh và có thể được giữ bên trong hoặc ngoài nhà tùy theo sở thích của bạn.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 17

Cây xương rồng Giáng sinh thường nở hoa trong dịp lễ Giáng Sinh, hoa thường nở ở cuối lá và kích thước hoa lớn. Ảnh minh họa: Internet

17. Cây cọ đuôi ngựa

Với những chiếc lá ngộ nghĩnh tua tua và khả năng phục hồi khi đối mặt với hạn hán, loại cây giống như đài phun nước này là một bổ sung thú vị cho bất kỳ ngôi nhà nào. Cọ đuôi ngựa cũng không cần sự chăm sóc nhiều.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 18

Những chiếc lá xếp tầng của cọ đuôi ngựa khiến chúng trông giống như chiếc đuôi ngựa dài, còn phần thân cây thì xù xì. Ảnh minh họa: Internet

18. Cây bàng Singapore

Cây bàng Singapore chỉ cần tưới nước hai tuần một lần vào mùa hè và một tháng một lần vào mùa đông, nhờ vào chu kỳ ngủ đông tự nhiên của nó. Bạn cũng sẽ thích những chiếc lá rộng, màu xanh rực rỡ của loài cây này.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 19
Cây bàng Singapore nổi bật với dáng cây thẳng đứng, tán lá rộng với màu xanh rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

19. Cây lan ý

Nếu bạn có kinh nghiệm giữ cây trồng trong nhà thì xin chúc mừng bạn, có lẽ đã đến lúc bạn thêm cây lan ý vào hỗn hợp cây trồng bên trong nhà của mình. Chỉ cần đảm bảo đất luôn ẩm (không sũng nước) là bạn sẽ nhanh chóng có được những bông hoa nở rộ, xinh đẹp.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 20
Cây lan ý còn có tên gọi khác là vỹ hoa trắng, huệ hoa bình. Là loại cây cảnh được ưa chuộng để trang trí trong phòng khách, phòng làm việc. Ảnh minh họa: Internet

20. Cây thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan dễ dàng thích nghi với nhiều loại môi trường ánh sáng yếu đến cao. Cũng là một loài cây thú vị để tô điểm cho góc trống trải trong không gian của bạn.

20 loại cây trồng trong nhà đẹp mê ly mà không cần tốn công chăm sóc - Ảnh 21
Cây thiết mộc lan là loại cây cảnh thân gỗ, lá dài, có sọc rộng ngả vàng dọc phiến lá. Ảnh minh họa: Internet

 Theo Women's Health

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Từ khóa:   cây trồng cho người bận rộn không gian sống xanh cây cảnh

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