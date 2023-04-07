13 gia tộc bí mật kiểm soát thế giới

Thế giới 07/04/2023 15:05

Tầng lớp tinh hoa đang tiếp tục tiến hành kế hoạch kiểm soát nhân loại và các tài nguyên có hạn của hành tinh. Còn lãnh đạo của họ: 13 gia tộc Illumilati hay “Hội đồng 13” thì bí mật giật dây điều khiển phía sau.

Đây là những gia tóc có ảnh hưởng trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, chính trị, kinh doanh hay giải trí trên thế giới. 13 gia tộc được cho là giàu có và quyền lực khiến người khác khó mà tưởng tượng được. Các gia tộc này trải dài từ Châu Âu đến tận Trung Quốc.

Để hiểu rõ Hội đồng 13 là gì, trước tiên cần nói qua hội kín Illuminati. Những người theo thuyết âm mưu cho hay, Illuminati là một hội kín tôn thờ quỷ Satan và có âm mưu kiểm soát thế giới bằng việc dựng nên các biến cố và xếp đặt tay chân trong các chính phủ và tập đoàn thương mại nhằm thiết lập một Trật tự Thế giới Mới.

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Thành viên của nhóm này đều xuất thân từ chính trường, giới kinh doanh và giải trí, thậm chí có rất nhiều ngôi sao Hollywood là thành viên của hội này. Có vô số lời đồn rằng ngành âm nhạc và giải trí bị các thành viên Illuminati xâm nhập và những người này dùng truyền thông để tẩy não số đông.

Có tin cho rằng chính phủ Đức đã giải tán Illuminati sau cuộc cách mạng Pháp, song các nhà lý luận âm mưu thời hiện đại quả quyết rằng, nhóm này vẫn tồn tại và hoạt động như một chính phủ ngầm đáng sợ, chỉ đạo ngành công nghiệp và chính trường thế giới.

13 gia tộc bí mật kiểm soát thế giới đều là những người này rất giàu có và quyền lực. Hệ tư tưởng và mối liên hệ của họ rất hiếm được công khai với công chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta không biết nhiều về họ. 

 

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Họ cho rằng họ có quyền cai trị phần còn lại của thế giới, vì họ chính là hậu duệ của các vị thần cổ đại và thuộc dòng dõi hoàng gia. Cụ thể, 13 gia tộc này bao gồm:

 

1. The Astor 

 

2. The Bundy 

 

3. The Collins 

 

4. The DuPont 

 

5. The Freeman 

 

6. The Kennedy 

 

7. The Li 

 

8. The Onassis 

 

9. The Rockefeller 

 

10. The Russell 

 

11. The Van Duyn 

 

12. The Merovingian 

 

13. The Rothschild 

 

Chúng ta có thể làm gì?

Ngày nay, niềm tin của nhân loại đang nằm cheo leo bên vách đá, khi Trật tự Thế giới Mới vươn ra khắp thế giới. Một mặt chúng ta gần như đang bị nô dịch hoàn toàn, nhưng mặt khác mọi người vẫn có thể dễ dàng đánh sụp kim tự tháp của họ.

Để làm được điều đó chúng ta chỉ cần đoàn kết để chống lại sự dối trá đó. Chúng ta cần đoàn kết trong một cuộc cách mạng hòa bình của trí tuệ, trái tim và linh hồn.

Theo India Times

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