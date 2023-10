Nhưng việc Hạ cơ vẫn là “gái trinh” dù ân ái với nhiều lần như thế khiến người đời hoài nghi. Dù vậy đây vẫn là điều bí mật trong thời đại đó. Đến hôm nay, bí thuật này của Hạ Cơ mới được khoa học hiện đại giải thích.

Các nhà khoa học lý giải rằng, Hạ Cơ có một cấu tạo cơ quan sinh dục đặc biệt. Theo đó, âm đạo có thể co thắt theo điều khiển qua các vòng quanh ống âm đạo. Do đó khi ân ái, dương vật và âm đạo sẽ trở nên sát khít và co bóp liên tục. Đàn ông khi quan hệ sẽ luôn cảm thấy đối phương y như “mới”.

Còn những giọt máu trên giường Hạ Cơ sau mỗi lần ân ái khiến đàn ông tin là thật thì vẫn không thể biết đó là máu gì. Vì thật sự dù là một người đàn ông lão luyện trong chuyện giường chiếu cũng không thể phân biệt được máu do màn trinh bị rách hay là máu của thú vật, máu kinh nằm sẵn trong âm đạo. Do đó khả năng cao là những người đàn ông quan hệ với Hạ Cơ đã bị đánh lừa.

Ảnh minh họa: Internet

Theo lịch sử Trung Hoa ghi lại, Hạ cơ còn có có bí thuật khiến đàn ông lên giường với nàng luôn ngùn ngụt lửa tình, lần sau nồng nhiệt hơn lần trước. Người xưa cho rằng bí thuật này đã hút hết khí lực của đàn ông khiến họ phải trả giá bằng cái chết bi thương.

Theo sử sách ghi lại, người tình đầu tiên của Hạ Cơ là Trần Man sau vài năm ăn nằm với nàng thì chết đi. Sau đó là người chồng đầu tiên có tên Tư Mã Hạ Ngự Thúc cũng bỗng dưng đột tử sau khi quan hệ.

Dù trở thành quả phụ nhưng Hạ Cơ vẫn nổi tiếng với mối tình tay bốn với vị vua Trân Linh Công cùng hai vị quan Khổng Ninh, Nghi Hàng Phu. Hạ Cơ tặng những vị này những vật làm tin, như là “cẩm dương (quần lót bằng gấm), “bích la nhu" (áo lót màu xanh). Và mỗi lần bãi triều, ba người lại lấy tín vật của người đẹp ra để khoe khoang. Đây được cho là hành động quái đản của những người đàn ông say mê một người đàn bà đa dâm.

Dù trải qua nhiều thiên niên kỷ, bí thuật của Hạ cơ vẫn để lại nhiều ám ảnh cho người thời đại sau. Nhiều người cho rằng đây là một thần pháp để trẻ mãi không già. Nhưng cuối cùng, khoa học chứng minh đây chỉ là một cách điều khiển âm đạo của phụ nữ để tạo ra khoái cảm cho đàn ông, cũng như là bài tập để giữ phụ nữ trẻ trung. Lấy ví dụ, Võ Tắc Thiên cũng luyện Hấp tinh đại pháp này mới giữ được khả năng giường chiếu mạnh mẽ khi đã 60, 70 tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Và không thể phủ nhận, nhờ vào bí thuật này, Hạ Cơ trở thành người phụ nữ duy nhất 3 lần trở thành vương hậu, 7 lần là phu nhân và 9 lần chịu cảnh làm quả phụ.