‘Xin mẹ đừng ruồng bỏ con, mẹ con mất rồi từ giờ con chỉ có mình mẹ thôi’ – Câu chuyện cảm động về dì ghẻ con chồng

Tâm sự gia đình 08/11/2017 17:44

Tình mẫu tử chính là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời, vậy còn tình cảm giữa những con người không phải máu mủ, giữa người mẹ kế con chồng thì sẽ ra sao.

Chẳng phải từ nhỏ chúng ta vốn đã nghe rất nhiều câu chuyện về tình cảm của mẹ kế con chồng sao. Muôn đời vẫn là 1 câu nói: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Vậy mà đâu đây vẫn có một câu chuyện đầy tình thương yêu đến thế.

Anh với chị kết hôn với nhau khi anh đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị vẫn còn độc thân và anh thì đã có 1 cô con gái nhỏ. Chỉ vì thương anh rồi nên chị muốn được chăm sóc anh. Thế rồi từ ngày về làm vợ của anh, làm mẹ của con gái anh chị vẫn yêu thương cô bé như đứa con đẻ cảm giác gần gũi đến vô cùng như tình mẫu tử thiêng liêng vẫn hiện hữu trong chị dành cho đứa bé ấy.

Sau này chị cũng có 1 đứa con trai. Chị chưa bao giờ phân biệt đối xử với hai con. Kể cả là con ruột của mình còn nhỏ hơn nhưng chị vẫn hết lòng cố gắng để chăm sóc hai con tốt nhất. Thời gian gần đây nhiều khi chị thấy anh không quan tâm mẹ con chị, có những lúc anh chỉ quan tâm con gái cả mà thôi với lý do rằng con bé phải chịu nhiều thiệt thòi. Chị cũng buồn, cũng tủi nhiều lắm. Có hôm, cô con gái chạy đến ôm chị thì chị đẩy ra với gương mặt khó chịu.

‘Xin mẹ đừng ruồng bỏ con, mẹ con mất rồi từ giờ con chỉ có mình mẹ thôi’ – Câu chuyện cảm động về dì ghẻ con chồng - Ảnh 1
Anh với chị kết hôn với nhau khi anh đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị vẫn còn độc thân và anh thì đã có 1 cô con gái nhỏ - Ảnh Internet

Nhưng có lẽ cả đời này chị sẽ không thể nào quên được ngày hôm đó. Anh chị đã cãi nhau rất lớn về chuyện của con nhỏ và con lớn. Chị buồn khi anh vô tâm với con mình dù bản thân chị lúc nào cũng cố gắng dành tình yêu cho hai con đều nhau. Thế rồi, chị òa khóc khi con gái riêng chạy đến ôm lấy cổ chị rồi nói:

- Mẹ có ghét con không? – chị ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:

- Sao con lại hỏi vậy? mẹ không ghét con.

- Vậy mẹ đừng giận bố nữa nhé. Con biết mẹ buồn nhiều vì bố không quan tâm em. Nhưng bố thương cả em, cả con và mẹ nữa.

- Mẹ biết điều ấy mà.

- Mẹ à, sau này có thế nào mẹ cũng đừng ruồng bỏ con nhé.

- Con nói gì lạ vậy? Có phải con nhớ mẹ con không?

- Con có nhớ mẹ ruột của con. Nhưng giờ đây thậm chí gương mặt của mẹ ruột con cũng không còn nhớ nữa. Mẹ là người chăm sóc con, nuôi con và nấu cho con những món ăn ngon rồi thương con nữa.

- Mẹ không nấu ăn ngon như mẹ con đúng không?

‘Xin mẹ đừng ruồng bỏ con, mẹ con mất rồi từ giờ con chỉ có mình mẹ thôi’ – Câu chuyện cảm động về dì ghẻ con chồng - Ảnh 2
Xin mẹ đừng ruồng bỏ con, mẹ con mất rồi từ giờ con chỉ có mình mẹ thôi! - Ảnh Internet

- Không phải đâu ạ.

- Vậy con nói đi, có chuyện gì sao tự dưng con lại khóc?

- Xin mẹ đừng ruồng bỏ con, mẹ con mất rồi từ giờ con chỉ có mình mẹ thôi!

- Đừng nói linh tinh nữa, mẹ sẽ không bao giờ ruồng bỏ con cả.

- Nín đi nào, ngoan con muốn ăn gì không mẹ đi nấu cho con ăn nhé?

- Con không ạ, cho con ôm mẹ 1 lúc thôi.

Chị ôm chặt lấy cô con gái vẫn còn khóc nức nở. Có lẽ, mỗi người một câu chuyện, mỗi gia đình một cách sống và có một cuộc sống riêng. Nhưng chị tin tưởng rằng việc chị đã làm hiện tại luôn đúng. Cố gắng yêu thương con gái của chồng cũng chính là điều chị thành công khi con gái luôn coi mình như người mẹ ruột. Chẳng cần đợi đến ngày bánh đúc có xưng, ở đâu đó vẫn tồn tại những người dì ghẻ vẫn thương con chồng.

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Chẳng có trò chơi nào khiến người ta đau đến thấu tim gan. Cũng không có dụ dỗ nào đủ sức với một kẻ trưởng thành có trách nhiệm. Là các anh hèn kém với lương tri, với bản lĩnh và trách nhiệm của mình với gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ ghẻ con chồng vợ chồng hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới